佐敦一帶多棟住宅爆疫，社區環境污染備受關注。「受限區域」凌晨解封後，食環署出動多架洗街車和多隊外判清潔工到場，於地上噴灑消毒液洗刷街道。食環署署長劉利群亦到場，巡視油麻地和新填地街街市的清潔情況，又慰問商販和向清潔工打氣，有市民敦促署長做好清潔和衞生，「等大家唔好人心惶惶」，盡快復市做生意。

今早約7時半起，大批食環署清潔人員到場洗地和收集垃圾，出動多架垃坡車和洗地車穿梭街道。有外判清潔工手持膠桶，在地上不停倒清潔劑和擦地。劉利群約1小時後到場為工人打氣，又感謝街市商販配合清潔工作，逗留約45分鐘後離開。被問到區內鼠患問題嚴重，她指每年有兩次大型滅鼠行動，至於「小區」的環境衞生則需要市民配合，例如減少於街道擺放雜物，以及不要傾倒食物殘渣於後巷。至於佐敦區內「三無大廈」的清潔情況，她指有關工作由民政總署統籌，有需要時會配合和協助。

港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮今早自發帶隊，一行十多人，到新填地街和廟街的排檔噴灑消毒藥水，惟手法相當山寨，清潔人員僅穿上防水雨衣和外科口罩。被問到使用什麼清潔劑？他指是消毒藥水，保證可殺滅武漢肺炎病毒，但「人畜無害㗎⋯⋯人吸入咗都唔會有問題」。他指，希望做好清潔工作，令顧客有信心再到佐敦一帶消費。

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