《蘋果》去年8月踢爆有本地供應商以中國大陸生產的非醫療用口罩充當日本口罩，提供予政府物流服務署，涉事問題口罩總數達3,200萬個，涉款逾9,770萬元。事隔多月，政府物流服務署署長終採取行動，入稟高等法院向涉事供應商及負責人追討責任，要求全數退款及作出賠償並支付利息。

原告政府物流服務署署長由律政司代表，被告為柏迪環球有限公司及劉君明。入稟狀指，基於柏迪環球的欺詐性或無心之失下的失實陳述，原告已透過去年8月31日發出的信件，取消四份與被告簽訂的合約。原告為此按合約向柏迪環球追討已付費用逾9,770萬元，同時向劉君明追討就合約上作欺詐性失實陳述的賠償。

去年初疫症大爆發，「一罩難求」，物流署於3月批出口罩採購合約，向柏迪環球購買日本口罩。惟有柏迪環球前員工卻踢爆，公司將大陸生產的非醫療用口罩「偷龍轉鳳」，放入日本製造的紙盒。物流署事後回覆，共收取柏迪環球3,200萬個口罩，全數尚在庫存，未分發予任何部門使用，並聲言會向供應商追討損失。海關其後接手調查。

【案件編號：HCA123/21】

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