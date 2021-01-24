【武肺第四波】

【本報訊】本港疫情持續嚴峻，昨日新增76宗確診個案，當中72宗屬本地感染，包括27宗源頭不明，另有約60宗初步確診，累計個案達10,086宗。再多三幢住宅大廈要強制檢測，包括觀塘安達邨智達樓及太古城寧安閣等。另外，早前一度懷疑出現垂直傳播而要強制撤離的葵涌石蔭邨仁石樓，亦要做第二次強制檢測，當區區議員尹兆堅批評政府未有徹查當中有何傳播關連，便再做強制檢測，做法擾民。

昨日油尖旺再多23宗確診，其中11宗來自佐敦指定檢測區域；深水埗再多六宗確診，其中四宗來自指定檢測區域。而佐敦封鎖區檢測近7,000人後，暫時發現13宗確診個案，會歸入今日的確診數字。

太古城寧安閣納強檢

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會表示，疑因煙囪效應致出現垂直播毒，同一座向單位要全部撤離的佐敦疫廈金威廣場，27個環境樣本中，八個驗出病毒，包括確診單位的抽氣扇、洗手盆和地台去水位和門框。

另外，再多三幢大廈納入強制檢測，包括太古城寧安閣和觀塘安達邨智達樓，兩幢大廈各有兩戶中招，每戶各有一人染疫，來自不同層數和座向。餘下一幢強制檢測大廈則位於深水埗南昌街84號，屬深水埗指定檢測區域。

至於葵涌石蔭邨仁石樓本月15日同一座向的09室單位爆疫而需要撤離，其餘居民要接受強制檢測。港大微生物學系講座教授袁國勇當時到場視察後曾表示，仁石樓部份外牆的喉管長有雜草，或有滲漏，或有垂直傳播可能。而事隔一個多星期後，張竹君表示，仁石樓須做第二次強制檢測。

當區區議員尹兆堅批評做法擾民。他指當時居民撤離後，房署曾到場檢查，未有發現涉事09單位有喉管問題。惟不足兩星期，大廈又須再次強制檢測，他批評政府將大廈的居民視作「白老鼠」，質疑有否存在客觀標準，「純粹做政治騷，顯示已經盡咗力」，認為衞生防護中心有必要認真看待相關個案，尋根究柢。他又表示，石蔭邨的清潔不算差，惟該屋邨人口相對稠密，眾多居民共用升降機等公用設施或是傳播因素之一。

另外，早前被列入強制檢測大廈名單內的鰂魚涌康怡花園N座發現多宗確診個案，或有潛在爆發風險。張表示，暫時康怡花園有四宗確診，其中兩單位為同一層，另外兩宗個案為另一層，惟暫時未看到有垂直傳播的現象。