在一個微信群，兩個網民在爭論。一個說：不要轉發外交部發言人關於新冠疫情源頭的言論。一年多來，他們聲稱病源在意大利、西班牙或者美國，但是都空口無憑。另一個說：這不是一般辯論，而是大國爭鋒。

這件事情的背景是，上周的1月15日，美國國務院發表聲明，認為「中共有系統地阻止了對新冠疫情起源的透明和徹底的調查，同時投入大量資源進行欺騙和虛假宣傳。目前全球已有200萬人死亡，他們的家人理應獲悉真相」。中國方面並未就此事進行辯解，而是頻繁質疑病毒源自美國德特里克堡生物基地。1月21日，《人民日報》社交媒體發出九張圖片放大外交部發言人的質疑言論，其他官媒和大量網民轉發。

中美兩國的互相批評顯然不對等。新冠疫情一年前在武漢爆發，包括世衞在內的國際社會要求調查而遭中方一再阻止和拖延，這是事實。即便病毒真的來自其他地方，也不能解除中共在武漢爆發疫情之後有系統地阻止調查這個責任。何況醫療專家和國際組織並沒有要求調查美國德特里克堡生物基地，因此也不存在美國同樣阻止調查、掩蓋真相的問題。

顯然，跟很多愛國網民一樣，那位網民並不在乎事實真假和邏輯貫通，而在乎「還擊」本身。他們為參與了這場「愛國」行動而感到驕傲。

在歷史上，病毒源頭出自何處，有很大程度的偶發性，本身並不必然意味當地政府玩忽職守，需要承擔責任。世衞也一再聲明，他們希望調查疾病的起源，而非尋找罪魁禍首。中國政府的強硬態度，讓人對世衞指派的專家團隊正在武漢進行的調查疑慮重重。

種種迹象表明，中國外交部的戰狼風格不僅僅將在否認掩蓋疫情方面繼續，而且還可能會全方位地發揚光大。

特朗普走了 戰狼還在

有評論認為，拜登當選美國總統以後，中國政府正在針對這位新總統與前任特朗普截然不同的執政風格，改變外交策略。一再讓國際社會目瞪口呆的戰狼外交可望告一段落。

的確，中方似乎多次向美國新政府遞出橄欖枝。繼習近平去年11月25日向拜登正式致電祝賀之後，中國駐美大使崔天凱12月在中美研究中心年會上發言強調，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是兩國唯一正確的選擇。

同時，中國資深外交官傅瑩則在《紐約時報》撰文，呼籲雙方對話與合作。和中國多年來的宣傳套路一樣，傅瑩文章隱去了民主制度和專制制度的根本區別，以及二者本質上一定會發生致命衝突的事實，是一篇並不高明、語帶威脅的陳詞濫調。但是，在很多人看來，她代表中國政府發出了媾和的聲音。

1月22日，《華爾街日報》引述知情人士稱，中國正在推動中美高層舉行會晤，探討兩國領導人舉行峯會的事宜。中方希望派遣中央政治局委員楊潔篪前往華盛頓商議，已通過駐美大使崔天凱和中間人向華盛頓轉達。

報道建構了一個中美兩國恢復「接觸」外交政策的敍事，但是很快便被中方否認。中國駐美大使館當天回應稱，《華爾街日報》的報道與事實不符，指摘其不負責任。顯然，中方並不希望外界看到其「服軟」的姿態。

期待中國外交改變戰狼風格的人可能會失望，因為這一外交政策的緣起並非特朗普政府的姿態。中國外交上背離鄧小平的韜光養晦策略，從胡錦濤時代就開始了。習近平上台以後，用「中國夢」替代了江澤民的「三個代表」與胡錦濤的「和諧社會」，並開始希望在國際舞台長袖善舞，頻繁地「為世界指明方向」。

在此過程中，戰狼外交被認為是大國爭鋒的必然姿態。中國愛國民眾對此高度認同並歡欣鼓舞。

長平

時事評論員