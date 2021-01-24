由周六凌晨起被封鎖的佐敦，於今日（25日）凌晨約3點半解封，警方將區外重重鐵馬及封鎖線撤走，有雜貨舖店主隨即趕回封鎖區內的店舖，探望斷水斷糧多時的「貓店長」。記者跟隨她回到店舖，稍為打開門口鐵閘後，貓店長已從罅隙中探頭伸手，幸好牠們均情況良好，但糧水已見底。店主潘小姐指，封鎖期間曾兩次到場，希望回到店內探望愛貓，但均被警員拒絕，更指牠們「應該捱到嘅」。

封鎖區內的雜貨舖店主潘小姐，由凌晨開始已到場等候，解封後隨即急不及待趕回店舖「救貓」。她指，店內兩隻貓店長被困兩日，對此感到非常擔心，「呢兩日都冇點瞓覺」，封鎖期間她亦曾到場2次，但警員指「封鎖區入得就唔出得」，故最後未能返回店舖。她續指，曾向警員表示店內僅給愛貓留有一日糧水，但對方竟稱「你有一日糧唔怕嘅！隻貓應該捱到」，對此表示感到非常無奈。

潘小姐回到店舖後，看到兩隻愛貓無恙才頓感安心，但表示牠們已「食晒啲糧飲晒啲水，而家補充返比佢哋」。她又指，較年長的愛貓已習慣主人不在身邊，但幼貓「由出世到而家都係日日會同佢玩、照顧佢，未經歷過兩日冇見過」，表示「而家見返就開心」。

肉檔店員料生意會差：啲人心理上都唔會嚟

封鎖區內肉檔「游記肉食公司」店員張先生指，昨晚看電視得知佐敦將於凌晨解封，故解封後已隨即回來開檔，「要交貨畀商戶」。至於封鎖區內的商戶不會獲政府賠償，他表示「都冇辦法，無奈！」又認為市民對當區仍會有陰影，故預期未來生意會較差，「啲人心理上都唔會嚟住，未封本身都好靜」。被問到返回店舖後有何感受，他表示「都係開工！我又唔係老細，有工開就有錢，唔開工就幾日都冇錢，哈哈！」

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