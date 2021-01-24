自信番晒嚟嘅妹妹特首林鄭月娥，之前為咗擦阿爺鞋，喺《施政報告》度瘋狂吹捧大灣區，話有無限機遇仲鼓勵港青北上，作為行會成員嘅姐姐、新民黨葉劉淑儀又點可以唔表面支持？佢早兩日就喺fb自爆同一個海歸港青私會，話就話吹捧大灣區創業，但八方一睇內容，呢個大灣區創業嘅港青，做到蝕晒成百萬本，仲搞到俾當地監察局要追殺佢，究竟姐姐係吹捧大灣區，定曲線踩大灣區？

網民關注玉腿疑P圖

葉劉話呢個年輕朋友叫Michael，去過外國留學說得一口流利英語，然後有感喺大陸教英文有好大優勢，於是滿腔熱誠返大陸創業，用相等於香港三分一租金，喺深圳租咗寫字樓打算做教育服務中心。本來一切都好順利，點知疫情殺到，香港接近成年未能同內地通關，令到白交成年租，百萬投資血本無歸。仲要因為佢長期消失，連當地監察局都開始尋人，所以Michael即將返大陸處理業務，仲預要喺大陸嘅隔離酒店過新年。聽到呢度，說好的大灣區機遇八方就見唔到啦，但苦主就有一個囉。

葉劉之後就開始發功，話成功拉攏Michael做佢專屬嘅「大灣區通訊專員」，到時幫手介紹同分享當地環境、隔離情況，之後借Michael把口出招，批評特區政府處理疫情「清零無期」，搞到香港人無法子隨時去內地，令佢感覺到「香港是中國不可分割的一部份」同「促進融合大灣區」嘅政策目標，對香港人嚟講絕對係十分諷刺，連佢原本非常支持政府嘅父母都對特區政府施政非常失望，實行連摑特區政府最高負責人，即係阿妹妹777幾巴。

不過，網民對大灣區創業血淚史冇乜感覺，反而受KOL渾水「影響」，個個留意姐姐同Michael合照，雙腿出奇地幼，而姐姐成個身形比例亦拉長咗，紛紛質疑係咪P圖，為P隻腳搞到身變晒形。

李八方