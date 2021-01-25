任職漁護署合約農林助理的女子去年3月駕駛友人私家車，甫離開屯門大興邨停車場便失控撞開出口柵欄，及後撞倒一名正過馬路的五旬男途人，最終撞上輕鐵列車方停下，男途人送院搶救不治。涉案女助理事後承認「踩錯掣」及未能避開途人，今在區域法院承認危險駕駛導致他人死亡罪。法官祈士偉押後案件至下月16日，以待索閱被告的背景、精神及心理報告後始作判刑，其間被告還柙。

辯方求情指，被告陳潔芳（48歲）駕駛電單車超過10年，平常亦是駕駛電單車上班。案發當天，被告和駕駛私家車的友人交換座駕，但她不熟悉駕駛私家車，因而釀成今次意外。被告事後感到非常後悔和內疚，更需向精神科醫生求診以及尋求輔導，被診斷患上創傷後遺症，希望法庭輕判。

辯方亦透露，被告和前夫離婚後，獨力養大三名兒子。她獲兒子及胞兄等人撰信求情，指她為人勤奮和有責任感，今天也獲家人到庭支持。

案情指，被告及友人去年3月28日早上8時47分，先後駕駛電單車及涉案私家車離開大興邨停車場。惟私家車未有等候停車場出入口柵欄打開，便已撞上柵欄，繼而繼續駛往大方街，並撞倒在私家車前方經過的死者鄧錦榮（55歲），最終私家車撞上一列前往港鐵大興（南）站的輕鐵列車後才停下。

當時被告友人駕駛電單車離開停車場後停下，並在私家車出事時轉左，成功避免遭私家車撞到。

救護員同日早上近9時到場，此時死者已躺在大方街行車路上，並無呼吸及脈搏，後腦亦流血，送院搶救，於9時45分宣告死亡。被告亦獲送院檢查，在警員查問下表示案發時「踩錯掣」，亦坦言能看到途人，但未能避開。

【案件編號：DCCC980/20】

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