醫管局去年購入由創新科技署資助研發的NASK納米纖維智能殺菌口罩，有該局員工發現，相關口罩上未有印上規格，違反歐盟認證要求；認證機構英國標準協會（BSI）回應事件時表示會展開調查。醫管局回應時指去年3月向供應商採購相關口罩，由於廠方要在極短時間內提供大量口罩，局方遂同意在貨品包裝及口罩表面的規格展示上作特別安排。

《明報》報道指，有醫管局員工拍攝到納米口罩未有按歐盟標準要求，在每一個口罩上印上口罩規格。根據NASK的網站，該口罩獲BSI認證，符合歐盟歐洲法規EU 2016／425個人保護設備的要求，過濾效率達第二級FFP2水平；BSI回應《明報》查詢，指相關歐盟標準要求生產商將標準規格印在每一個口罩表面，若無印上即被視為不合規格，BSI已就事件展開調查。

生產商指僅首張訂單無印

醫管局回應該報時承認供應商事前已獲局方同意，在包裝及口罩表面的規格展示作特別安排，局方解釋指，由於在極短時間內需要大量口罩，去年3月引入NASK口罩時，同意不在口罩表面印標準規格，以助提升產量，強調只屬臨時安排。NASK生產商盈宗製藥則指，安排有助提升4成生產效率，除首張訂單外，其餘訂單已回復正常。NASK由創新科技署撥款146萬資助，由創科署指定成立機構納米及先進材料研發院和盈宗製藥2017年研發。

據醫管局網站顯示，盈宗製藥分別於去年3月及9月投得合約，向醫管局提供納米口罩，合約分別價值6,760萬及9,600萬元，招標非公開，指在極緊急情況下作有限度招標。《蘋果》向醫管局查詢不合規格的納米口罩數量，暫未獲回覆。

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