【本報訊】蘋果公司證實，廣東道分店一名員工本月22日確診，會按防護中心指示關閉店舖14日。有讀者投訴指同日曾接到店員通知維修好的Macbook可於當晚取機，惟到場卻「摸門釘」。他指蘋果公司的職員延至昨早才致電告知有員工確診的消息，批評蘋果公司隱瞞疫情，沒有為客人着想。

店舖消毒 停業14日

讀者袁小姐從事文職，主要使用Macbook工作，早前因Macbook故障而到廣東道Apple Store要求維修。至本月22日，有店員通知她可於當晚取回電腦，未料到場時卻「摸門釘」，當時只見有清潔工在店內，翌日亦未接獲任何電話解釋原因。

袁小姐至昨早方接獲分店店員通知，指因該分店有一名職員確診，短時間內客人不能取回產品，亦無後備方案。她批評公司隱暪疫情，應對客人態度冷漠，目前只能等候通知何時可取機，暫只能以電話繼續工作。

蘋果公司發言人電話回覆本報查詢時證實，廣東道分店有員工於1月22日確診，最後上班日為19日，店舖已即時關閉並徹底消毒，會按指示關店14日，又指昨日已逐一致電受影響客人，重開後會馬上安排取回產品。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君記者會表示，不會特別透露個別個案，一般如有職員確診，會要求關門14日，並把密切接觸者送往檢疫中心。