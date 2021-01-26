臨近農曆新年，不少市民到銀行兌換新鈔，準備封利是迎接新年。滙豐銀行等各大銀行今日（26日）起提供新鈔兌換服務，銀行提早至8時開門，並因應疫情，設有專門兌換新鈔的櫃台等措施。其中，滙豐銀行則設特快櫃枱，提供3,000元的新鈔套裝，並派發籌號，以作分流。不過，有換新鈔的市民稱，銀行職員讓市民從銀行戶口取錢再換鈔，有別於以往多以現金直接兌換新鈔，令等侯時間更長，「人流（去）得慢，只係更多人聚集喺到。」

《蘋果》今早約8時來到中環滙豐總行，銀行提早讓市民入銀行排隊，未見有輪候人龍出現。已退休的蕭先生今早來到中環匯豐總行換新鈔，他表示，每年特意來到銀行換新鈔，今年與往年一樣兌換3,000元。他批評，今年滙豐換鈔安排較以往差，容許市民從銀行戶口取錢，有別於以往多以現金直接換錢，令排隊時間更長。他續說，即使增設取籌制度，輪候時間延長同樣會引致人群聚集，「上面有50、60人等，（職員）係咁叫人遲啲嚟，上到去咪一樣要排隊。」

蕭先生坦言，疫情下，避免人多聚集，他會減少拜年，「可能派少啲利是，咁唔會（減少兌換金額），換咗剩返都可以下年或第二啲用途。」被問到經濟轉差會否減少利是的金額，他則笑言不會，「慣咗幾多就幾多，唔會縮水。」

疫情下市民減派利是

愛收藏紙幣的黎先生今早約7時40分已來到中環總行，他表示，銀行當時提早讓排隊市民入內等待，大約30、40人等候換新鈔，排隊時，人與人之間有相隔一定距離。他於中環滙豐總行換新鈔逾10年，今日亦特意請半日假來排隊換鈔，兌換約1萬元。他坦言，今年來換鈔市民較少，估計與經濟轉差及疫情因素有關，「我都唔諗住拜年，因為儲紙幣，先一定要嚟。」他估計，派利是數量會減少，惟利是金額不會減少，「縮極（每封）都最少20蚊，無理由10蚊，整個5蚊落去。」

每年來換新鈔的陳女士不知道領取籌號的安排，來到銀行就未能即時排隊換鈔，需待早上9點半才能回銀行兌換新鈔。她表示，預計兌換1萬多元，與往年相若，「其他銀行要排隊，但冇咁多（錢兌換），呢邊多啲。」

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