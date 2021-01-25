【本報訊】位於香港新界最西面的龍鼓灘以日落美景成名，對開海域更是中華白海豚的棲息地，吸引不少愛打卡的港人前往，惟到處違泊的車輛引起龍鼓灘村村民不滿。龍鼓灘村村公所旁的一段公家車路最近更被人以鐵鏈強行封路，並寫上「私家路鎖車地帶」告示，開鎖費索價320元。有前立法會議員炮轟警方對事件坐視不理，執法不力，「啲人違泊你又睇唔到，封埋條公家路你又唔處理，警方口口聲聲話執法一視同仁，點解處理啲鄉事派又唔一樣執法?」

根據Google Map的建議行車路線，由龍鼓灘村村公所開始的一段車路是必經之路，現時卻被人用鐵鏈「封路」，放置石躉、雪糕筒、圍欄在旁，警告駕駛人士該路為「私家路」，並私自列為鎖車地帶，一旦車輛被鎖，開鎖費為320元。

「成日塞有拗撬」 村長否認封路

惟本報翻看圖則，該路段屬於官地，亦即為公家路，並不如告示所稱為私家路。

警告告示除貼在路邊石躉外，還張貼在村公所的圍欄，而村公所範圍設有收費停車場，時租20元，令人質疑是否村公所為泊車生意而封路。記者致電龍鼓灘村村長劉威平查詢，他否認是村公所封路，「村公所唔做呢啲嘢嘅」。他解釋假日不少遊客駕車前往該處，有人因為怕村公所塞車而封路，「成日塞住有拗撬，你唔讓我唔讓，喺度嘈」。

他強調「我哋點會鎖車，村公所個停車場開咗咁大個，廿蚊畀公眾泊」，形容封路行為不理想。但問到為何容許有人在村公所外封路，他指「我都唔知，我好少行過去喎都」，「總之村公所唔關事，唔知係咪燒烤場啲人做啦，問都冇人答你㗎啦」。他又稱從來沒有見過警員向違泊車輛抄牌，着記者向地政總署及警察轉介跟進，「睇下佢哋做唔做到嘢」。

龍鼓灘區議員盧俊宇指，鄉事派封路事件不只龍鼓灘村發生，之前亦有沙螺灣村封村，「如果係違泊影響到民生嘅，可能係警方執法問題」。他形容封路情況不理想，「歸根究柢，政府有冇處理違泊，或者有冇劃啲泊車位畀市民」。他會再與村民及部門溝通。

民主黨林卓廷批評警方對事件坐視不理，執法不力，「啲人違泊你又睇唔到，封埋條公家路你又唔處理，警方口口聲聲話執法一視同仁，點解處理啲鄉事派又唔一樣執法?」認為警方需積極向該區違泊車輛派「牛肉乾」，亦要正視違規封路。他指警方坐擁很多資源，「有咁多警車，實有資源人手去做啦」。

地政總署回覆查詢，指該署接獲投訴後派員到場視察，發現上述通道的政府土地部份被人放置石躉和圍欄，屬不合法佔用政府土地，已勒令有關人士於限期前停止佔用。如限期後情況依舊，處方便會拆除及移走有關物件。

警方則稱青山分區日前接獲有關懷疑非法霸佔土地的投訴，已與部門了解有關路段的擁有權及跟進事宜。去年全年，青山分區曾接獲兩宗在該路段的違例泊車投訴，最後發出一張定額罰款通知書。