中國科興武肺疫苗三度推遲發表第三期臨床研究結果，供港無期，打亂本港接種疫苗部署。科興北京總部回覆《蘋果》查詢時表示，科興積極與本港相關部門討論，了解到需一次過遞交齊全數據申請才可受理，包括刊登於國際權威醫學期刊；而科興未來得及公開發表文獻，但難以預計時間；並指需集齊專家委員會所需的文件後，才正式遞交申請，但未回覆何時有疫苗供港。

科興：上月9日與港府簽訂採購訂單

特區政府原預期科興疫苗本月供港，最先用於為高危群組接種，但科興三度延遲發表第三期臨床研究結果，本港專家制定高危群組接種次序時，也沒有考慮科興。今日（26日）特首林鄭月娥表示，已向中央政府再反映需疫苗方面的援助，但未有提供是否想內地供應另一種國藥疫苗。

科興控股生物技術有限公司以電郵回覆《蘋果》查詢時表示，去年9月科興與香港政府就武肺疫苗簽訂合作備忘錄，上月9日科興與香港政府簽訂採購訂單。

須一次過遞交齊全數據申請才會受理

科興回覆又指，上月23日本港刊憲，訂立有關使用疫苗規例，食衞局局長根據客觀數據，包括第三期臨床研究數據，參考獨立顧問專家委員會專業意見，及本港以外藥物規管機構核准使用該疫苗，才批准疫苗緊急使用。

科興表示正積極與有關部門討論，在溝通中了解到需一次過遞交齊全數據才可受理，數據包括刊登權威性醫學期刊或同行評審。科興一期及二期臨床數據已在國際權威期刊公開發表，雖然疫苗已在中國、印尼、土耳其、巴西及智利獲批緊急使用，但是剛剛在巴西、土耳其及印尼獲三期研究的數據及臨床研究報告，尚未來得及公開發表文獻或經同行評審，「我們預計需要集齊專家委員會所需要的文件後才能正式遞交申請」。

「難以準確預計發表時間」

科興指，研究文章需與各國的臨床研究贊助人協商共同撰寫，完成後要醫學期刊接收及同行評審也需時，故難以準確預計發表時間。對於何時有疫苗供港，科興只表示會按政府要求提供資料註冊及供貨。

科興於土耳共、巴西及印尼的研究結果差別很大，土耳其的研究顯示疫苗保護效力91.3%；巴西針對醫護人員的研究，顯示疫苗對重症和住院的保護效力100%，對需要治療的輕症及以上病症保護效力78%，整體保護效力50.4%；印尼針對普通人群的研究，顯示疫苗保護效力65.3%。不少專家原本估計，科興會綜合三地的數據再公佈，否則如巴西的研究只有約1.3萬人參與，人數太少。

不過科興回覆查詢時表示，三個國家的臨床研究是獨立進行，接獲申請的政府會依據哪個國家的研究數據來批准疫苗的使用，由當地藥監部門決定，「科興並不會有一個綜合之的疫苗保護效力數據」。

有專家表示，若科興於不同國家用不同方法做研究，難以綜合所有數據作分析，情況不理想，而巴西的研究樣本也太少；德國BioNtech 及英國阿斯利康也有3至4萬人參與研究。若科興於不同國家都用同一方法做研究，則可令研究樣本較多及更科學化。

BioNTech強調暫未發現接種者死亡等事故與疫苗有關

已獲批緊急使用的復星/BioNTech武漢肺炎疫苗，料下月尾來港，3月初接種。復星醫藥香港執行首席代表羅紫君在網上記者會表示，供港疫苗在德國生產後，由德國運抵本港的過程為48小時內，並在中央儲存倉以攝氏-75度超低溫儲存；解凍後會確保5日內完成運輸及接種。至於疫苗何時抵港及接種，她表示應交由港府公佈。

至於挪威接種者死亡、以色列接種者面癱等事故，BioNTech首席執行官兼聯合創始人Ugur Sahin在記者會上多番強調，暫未發現這些事故與疫苗有關，但沒透露何時把報告提交港府。

復星醫藥高級副總裁回愛民則表示，目前最常見的副作用是肌肉疼痛，一般1至2天內消退，承諾若日後本港接種者出現嚴重副作用，會立即報告。

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