政府分別在紅磡和油麻地旺角（包括果欄和駿發花園），劃多2個指定檢測範圍，一有確診，就要全棟強制檢測；區內的長樂大廈立即上榜。《蘋果》傍晚到場視察，該廈的長生店職員指，全港近90%的長生店或殯儀公司都在區內，若政府突然「封區」，將無法處理先人後事，「點樣同亡者同家屬交代？已經唔係錢嘅問題，係道德問題」。

紅磡必嘉街長樂大廈長生店職員黃小姐和周先生說，鄰近殯儀館被劃為指定強制檢測範圍內，全港八至九成的長生店或殯儀公司都在區內，現時最擔心政府突然「封區」，「封咗區我哋唔使做嘢，咁係唔係唔使出殯？你點去安排？」

他們續指，店內存放不少棺木，「點樣搬佢哋走？」又有代辦後事的文件，擔心突然「封區」，將無法處理先人後事，「我哋點樣同亡者同家屬交代？已經唔係錢嘅問題，係道德問題」。他們又指，強制檢測無問題，因行業較高危，即使不強制也會自願檢測，但就算做檢測，也不代表不受感染。

政府除在紅磡劃區檢測，油麻地至旺角都有劃區，涵蓋果欄和駿發花園；佐敦指定檢測區域再擴大；深水埗則維持現有指定檢測區域。

●佐敦（東至彌敦道、南至柯士甸道、西至渡船街／文昌街／文匯街／廣東道、北至甘肅街）

●油麻地／旺角（東至彌敦道、南至眾坊街、西至渡船街、北至登打士街）

●紅磡（東北至差館里、東南至寶來街／船澳街、西南至溫思勞街／紅磡南道、西北至漆咸道北）

食物及衞生局副局長徐德義承認當局沒有「硬指標」決定指定強制檢測範圍，但有「大原則」，如區域的個案宗數、發展速度、密集程度、有確診個案的大廈條件和環境等，「唔會有硬邦邦嘅數字，而係一籃子嘅考慮因素」。而油麻地被劃為指定區域，正因個案數字增加得多和快，「見到有少少散開去指定區域周邊嘅形象」。他指，即使區域確診個案不多，如符合大原則，亦值得加強收緊接受強制檢測的限制，以達到「前瞻原則」，及早找出確診個案。

對於現時才對油麻地果欄等地作反應是否太慢，徐表示一直有留意不同區域的疫情發展，又指任何政府都不可能預測到疫情會在哪一些地區爆發。

政府實施強制檢測公告之後，被指至今未有人被檢控，當中包括在佐敦特定區域內的人士。徐德義會上未有交代檢控數字，僅指，民政署會一直為強檢大廈及區域內人士作登記，之後會核對及確認有否完成檢測，其後才會呈交名單作跟進。至於佐敦早前封區行動中未有人應門的300至400戶，徐表示會先調查是否有人居住，之後會嘗試找出有關人士。另外有關私家醫生轉介的強制檢測人士，徐表示已有部份人遭票控。

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