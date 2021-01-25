【本報訊】海洋公園上周再獲政府泵水16.7億元推出「重生方案」，另提供11.2億元助公園推廣保育教育。立法會經濟發展事務委員昨日討論海洋公園未來去向，商務及經濟發展局透露，公園最快2024年方有望止蝕；政府不斷以納稅人的血汗錢為海洋公園填氹，公園全力迎合林鄭政府的政策，海洋公園主席劉鳴煒透露，正積極研究日後禁止沒有接種疫苗的市民入場。

最快2024年止蝕

政府早前公佈延長去年借予海洋公園的54億元還款期延至2059年，商經局長邱騰華昨日在會議表示，相信新方案可減輕利息開支，以助公園轉型，若不免除債務利息，園方今年9月及明年3月共要向政府償還八億元的利息及本金。邱續指，新撥款加上新經營模式有助增加收入，相信足以讓海洋公園營運，希望2024至2025年度可回復正常營運收入，重申政府無計劃短期內再就公園發展向立法會申請撥款。

旅遊事務專員黃智祖解釋，16.7億元撥款已包含海洋公園及水上樂園一年支出，預計2021至2022年本地入場人次為190萬人次，但指海洋公園最快2023至2024年度始有望有正現金流。

海洋公園主席劉鳴煒表示，進駐商戶要符合保育等主題，不希望改革後山下園區會變成商場，亦難以想像園區有化妝品店。他指出，水上樂園為自負盈虧，預計最快8月至9月啟用，並稱水上樂園為全天候設計，即使受疫情影響，亦有條件冬季揭幕。

劉鳴煒又透露現正研究日後重開公園時，市民須出示針卡才准入場等規定，即市民若無接種疫苗不可入場。新民黨葉劉淑儀亦認為可利用公園幫助政府抗疫，要求市民接種疫苗後才可入場。

熱血公民鄭松泰批評海洋公園現時將店舖分租，做法如同「劏園」。他質疑第三方經營模式或令公園的「海洋」主題更模糊，「海洋公園會唔會慢慢萎縮，甚至變成要改名，變成畀人感覺就係堆咗一堆嘢喺度」。