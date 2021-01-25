【本報訊】去年民陣元旦大遊行，三名男生被指「裝修」滙豐銀行灣仔軒尼詩道分行，經審訊後其中兩人脫罪，餘下一人被裁定刑事毀壞及襲警罪成。裁判官張志偉昨判刑時，斥被告噴寫「香港獨立」四字分化社會，行為自私，不顧公共環境，必須判具阻嚇性的刑罰，兩罪共判監五個半月。

辯方引述多份報告指，被告黎柏璣（21歲）因有「漏斗胸」胸壁畸形，不適合判入勞教中心。被告現修讀金融相關學位課程，原立志考取金融分析師牌照，如今定罪後機會渺茫。辯方透露，被告與兄長及母親三人互相扶持，母親過往有自殺行為，平日由被告負責照顧病母；被告成長雖荊棘滿途，但品格良好，犯案後已吸取教訓，望法庭輕判。

官指引發分化社會衝突危機

證供顯示，被告當日用噴漆損毀滙豐建築物，證人目擊他噴寫「香港獨立」的「立」字。張官判刑指，被告過往的良好品格和背景不是減刑因素，雖然報告顯示被告已反省，但他噴寫「香港獨立」字眼，行為自私，更可能引發分化社會的衝突危機，必須判具阻嚇性的刑罰。法庭指油漆刑毀無量刑準則，張官引述本地大耳窿淋油及英國地鐵車廂噴漆等多宗案例，均判監十多月。

張官強調，法庭並非針對表達自由，惟任何人均不可肆意破壞公物，就刑毀罪判監五個月，襲警罪則判監四星期。張官指兩罪犯案時段緊密相連，惟襲警控罪嚴重，下令其中兩星期監禁分期執行。

案件編號：ESCC1847/20