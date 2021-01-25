【本報訊】林鄭政府被指為政治硬任務而史無前例進行的佐敦封區行動，共動員超過3,000人及派出6,500個食物包等物資予受影響居民，結果7,000個檢測中，僅發現13宗確診，陽性比率只有0.17%。呼吸系統專科醫生梁子超認為今次行動成本效益很低，「呢啲做法喺香港未必發揮好大作用」。

派1.3萬個杯麵 約1.5萬個生果

政府昨表示，為期兩日的佐敦封區行動，動員16個政府部門逾3,000人，包括1,600名紀律部隊人員，並為受檢居民提供物資，包括6,500個食物包、1.3萬個杯麵及8,000罐罐頭等食物及消毒清潔用品，另安排50多名能操尼泊爾語、烏爾都語和印地語的人員協助少數族裔。惟政府未交代整個封區行動的開支。

今次封區強檢，陽性比率只0.17%，梁子超昨接受電台訪問時指，封區成本相對高，卻只發現13宗確診，與現時的檢測成效相若，「成本效益一定係低，呢啲做法喺香港未必發揮很大作用」，他認為除非有理由懷疑很多人不合作，才需封區，但按本港強檢經驗，逾九成居民均樂意檢測，質疑「係咪一定需要圍封佢呢？」他指本港疫情已擴散，不能只偏重一、兩個地區，認為若再封區可能浪費資源。

不過，政府專家顧問袁國勇認為今次封區強檢成效算是不錯，若對比全民檢測陽性比率0.004%已算高，但對比有病徵者到診所檢測的0.4%至0.8%則偏低。他估計封鎖區內有一千至二千名居民未做檢測，按0.17%陽性比率估算，或有三至四名確診者未找到。