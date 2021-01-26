政府計劃在明年年底前清拆石籬中轉房屋，重建發展成公營房屋項目，預計合共提供約1,600個單位。運房局向立法會提交文件披露，截至2020年10月底，共有329戶、585人居於363個單位內，當中103戶是早年按當時政策在入住中轉屋時獲豁免「全面經濟狀況審查」，只要他們符合現行公屋申請資格準則，可獲直接安置入住公屋；另外亦有147戶符合提早獲得編配公屋單位資格，可提前在清空日期前獲配公屋。

不過，其餘的79戶，其公屋申請在明年12月仍未到達詳細資格審查階段，故按政策將獲安置入住屯門寶田中轉房屋。鑑於石籬中轉屋的一、二人單位的面積較寶田中轉屋同類單位大，故當局容許須調遷至此類單位住戶可獲提升一級，入住與現時面積相若的單位。合資格住戶亦可選擇領取單身或二人家庭津貼以代替編配公屋或中轉房屋。另外，若已獲核實編配公屋資格的住戶有意購買居屋或綠置居單位，亦可享綠表及優先選樓資格。

石籬中轉房屋由第10座及第11座2座大廈組成，合共有1,928個單位，於1960年代建成，原為公屋，90年代改建為中轉房屋，當局目標是在2022年12月清空石籬中轉屋，如獲城規會批准放寬規劃限制，料連同毗鄰的前石籬天主教小學用地可提供約1,600個單位。

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