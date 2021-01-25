【本報訊】伊利沙伯醫院三名護士初步確診，其中兩人曾於隔離病房工作；另一中招的內科護士所住大廈有確診個案。伊院十名醫護須隔離，全院工作人員須檢測。伊院再多兩個內科病房須停收新症，醫管局呼籲公眾避免前往伊院急症室求診。「香港01」指，政府傾向再延長限聚措施一星期。

昨日新增的73宗個案中，69宗為本地感染，38宗無源頭，另有逾60宗初步陽性個案。剩下4宗輸入個案分別來自印度、巴基斯坦、白羅斯和菲律賓。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為源頭不明的個案比例令人憂慮，擔心會令確診數字持續上升。

伊利沙伯醫院有三名護士初步確診，涉及兩女一男。其中兩名護士各自於內科病房及隔離病房工作，另一名男護士去年12月7日至今年1月17日於隔離病房工作六周，1月18日調回內科病房。

兩人曾同處隔離病房

一直於A6內科病房工作的護士22日發病，醫管局總行政經理劉家獻表示，該護士24日回院工作一個小時後，到急症室求醫及做病毒測試，初步確診。女護士居住的大廈有確診個案，劉指她平時沒有接觸確診病人，相信社區感染的機會較大。兩名與她一起用膳的同事須檢疫。

於隔離病房A10工作的護士，1月23日早上完成通宵輪班後感到不舒服及發燒，24日求醫。劉指她平時需要接觸武肺患者，但有穿上合適的個人裝備，四名醫護及一名醫管局文職人員曾與她吃飯須送檢。

曾於隔離病房工作六周的男護士，22日早上下班後開始感到不適、咳嗽及有痰，24日初步確診，三名同事因曾與他用膳要接受檢疫。

劉家獻指，兩名曾於隔離病房工作的染疫護士沒有進行高風險霧化醫護程序。而兩人1月13日曾在隔離病房一同工作，有工作交流，但均有穿着適當保護裝備，認為流行病學上暫未有關係。

劉不排除三人曾共用茶水間等公共設施，他強調目前沒流行病學證據證明三人確診有關連，已於醫院取環境樣本化驗，暫未有結果。由於三人差不多同一時間初步確診，在伊院工作的員工，及曾與三人接觸的病人將獲安排進行病毒檢測。暫時有157名員工及107名病人完成檢測，結果均呈陰性。被列為密切接觸者的十名醫護，其中七人的結果呈陰性，其餘結果待定。

伊院其中兩個內科病房須暫停接收新症，連同早前有員工確診而關閉的A5病房，共三個病房暫停收新症。

醫管局呼籲市民暫停前往該院的急症室求醫，若市民有需要，可考慮到普通科門診及私家診所求診，希望市民諒解。劉家獻說，會留意醫院服務情況，有需要時會協調其他醫院分擔服務，盡量減低影響。