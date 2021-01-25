【本報訊】佐敦封區近44小時始獲解封，區外人士無法進入，封鎖區內逾七千居民製造大量垃圾連續兩日無清理，記者在凌晨解封前到多幢唐樓視察，發現大量垃圾棄於梯間、遍地食物殘渣，街上老鼠橫行，猶如「垃圾圍城」。食環署署長劉利群姍姍來遲昨到場視察，被批評做騷。

大量食物殘渣 走廊傳異味

佐敦封鎖區昨凌晨3時半正式解封，在圍封兩日內，當局不時安排洗街車，兩小時內噴洗清洗街道兩次。街上亦不時有穿着防護衣的工作人員自行清理包裝各類乾糧的紙皮箱，不過大量垃圾卻隱藏於封鎖區內數百幢住宅內未被處理。

記者昨凌晨去過多幢大廈及唐樓巡視，發現兩日來大批垃圾積聚梯間，情況嚇人。新填地街樓高七層的金山大廈，梯間有大量大型傢俬，包括床褥、梳化和健身器，記者要小心翼翼，左閃右避才能越過。當中有三層的防煙門後塞滿垃圾，記者推開防煙門，即見老鼠從垃圾堆中竄出，垃圾堆中有大量食物殘渣和汁液，亦有用過的紙巾和口罩，更有老鼠在單位鐵閘之間遊走，相當惡心。在廟街的一幢大廈，每層樓梯間至少有20袋垃圾，單位外亦棄置大袋垃圾，當中不乏政府所派發的物資殘渣，梯級亦有不少被棄置口罩，走廊亦有異味，中人欲嘔。

至於封鎖區內街頭隨處可見大大小小垃圾，除用過的紙巾口罩，還有曾使用的防護衣，街上更驚見老鼠一家開大餐食廚餘，恐怕病毒隨老鼠傳播。清晨過後，食環署署長劉利群姍姍來遲到場視察，她交代過去數天已加強街道清潔，呼籲區內商戶及居民合作，至於署方會否增加清潔街道次數，她說可彈性處理，被批評做騷。