51歲警長在4年間隱瞞其他借貸，詐騙警察儲蓄互助社多筆貸款，他今早在東區法院承認詐騙三筆貸款，涉款近45萬元，亦承認透過非法外圍賭博投注本地賽馬。他求情解釋是為了釋放養家的壓力才會賭馬。主任裁判官錢禮下令索取社會服務令及背景報告，明言很大機會判處監禁式刑罰，押後案件至下月9日判刑，其間警長還柙候判。

被告警長李鴻發（51歲）承認三項欺詐罪及一項向收受賭注者投注罪。欺詐控罪指他於2016年6月30日、2018年4月30日及2019年6月24日，欺騙香港警察儲蓄互助社職員，訛稱自己在銀行或其他財務機構並無貸款，以及貸款申請表所載資料全部真確完整，意圖詐騙而誘使互助社批出貸款，金額分別約為13.7萬、15.4萬和16萬元。

警長亦承認於去年3月18日向收受賭注者余泉堅投注本地賽馬。本案次被告退休漢余泉堅（72歲）則承認於去年3月11日及18日收受投注者李鴻發的賭注。

求情指被告有長期精神問題

案情透露，被告警長三次向香港警察儲蓄互助社訛稱自己在銀行或其他財務機構並無貸款，但實情其間在亞洲聯合財務、安信信貸有限公司及星展銀行分別有9萬至83萬元不等的欠款。

代表警長的辯方大狀求情指，被告至今服務警隊32年，已婚並育有一名剛大學畢業的女兒。辯方透露，被告妻子曾經動過手術，因此家庭的經濟負擔需由被告獨力肩負，被告為釋放工作和家庭壓力，才會開始賭博，又強調被告已還清所有貸款。

辯方引述精神科醫生報告，指被告有長期精神問題，若然判監，情況可能進一步惡化。辯方續指，被告將面對紀律聆訊，很可能喪失200萬元退休金及每月15,000元的長俸，希望法庭酌情輕判，建議索取社會服務令報告。

主任裁判官錢禮另為次被告索取感化報告及社會服務令報告，並押後至2月16日判刑，次被告獲准繼續保釋。

【案件編號：ESCC1898/20】

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