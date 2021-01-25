【本報訊】建制派針對及追擊司法機構不遺餘力，設於沙田裁判法院內的當值律師辦事處，去年12月初傳出曾張貼文宣、「香港人加油」等標語及「抗爭字母表」，被藍絲群組及建制派群起批鬥，民建聯立法會議員葛珮帆繼去信司法機構外，近日亦去信立法會司法及法律事務委員會，要求司法機構交代事件的跟進及懲處機制。當值律師服務回覆指，涉事人員已被嚴厲譴責，執行委員會經討論後，一致同意不採取進一步行動，同時已指示主管每日巡查兩次。

建制去信司法機構狙擊

立法會司法及法律事務委員會明天召開會議，議程之一是討論葛珮帆去信司法機構，包括設立量刑委員會及獨立司法人員監察委員會，以及就沙田裁判法院當值律師辦事處曾張貼文宣一事去信立法會司法及法律事務委員會，要求司法機構交代事件的跟進及懲處機制事宜。

根據司法機構早在去年12月初事發後的公開回應，已表明當值律師服務非由司法機構營運，但已提醒於法院大樓運作的機構使用者在管理方面的責任，重申展示物品應符合法例，且不應使公眾對其所提供服務的政治取向產生不必要疑慮。

當值律師服務回覆立法會表示，事件發生後服務總辦公室及總幹事已作出緊急調查，並指涉事職員已受嚴厲譴責，圖案及口號被即時除下，並引述有關人員解釋，指張貼圖案僅視之為具創造力及美感的藝術品，無意鼓吹香港獨立或作任何政治宣傳。

此外，總幹事已向執行委員會滙報，委員會經討論後，認為涉事人員並無政治企圖，僅為敏感度不足，鑑於總幹事已即時跟進，故一致通過毋須作進一步行動，而總幹事已指示每個法院的當值服務律師聯絡處主管每日巡查聯絡處兩次。