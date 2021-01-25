疫情下，不少人都會選擇郊遊遠離煩囂，而位於香港新界最西面的龍鼓灘，以日落美景成名，對開海域更是中華白海豚的棲息地，即使交通不算方便，仍吸引不少市民前往。但最近龍鼓灘村村公所旁的一段公家車路，被人以鐵鏈強行「封路」，更寫上「私家路鎖車地帶」告示，開鎖費盛惠320元。《蘋果》記者實地視察，即使是政府聘請承辦商的清潔工人，同樣「冇情講」，車輛需繞遠路進入該路段執行公務，工人大嘆無奈。

龍鼓灘對開海域是中華白海豚的棲息地，多年前區議會在龍鼓灘村旁的山上設立「龍鼓灘中華白海豚瞭望臺」，鼓勵市民到該處觀賞日落及中華白海豚。即使瞭望臺須走一段上山梯級才能到達，但位於車路旁，駕駛人士或市民乘搭的士便可以直接在瞭望臺梯級位置下車，吸引不少市民到場「打卡」。

根據Google Map的建議行車路線，由龍鼓灘村村公所開始的一段車路是「必經之路」，現時卻被人用鐵鏈「封路」，放置石躉、雪糕筒、圍欄在旁，警告駕駛人士該路為「私家路」，並私自列為鎖車地帶，一旦車輛被鎖，開鎖費為320元。

公家路被封 政府清潔工同被阻

翻看圖則，該路段屬於官地，亦即車路為「公家路」，並不如告示所稱為私家路，任何人士佔用即屬違法。而路段設有公共垃圾桶，亦有食環署聘請承辦商的清潔工人打掃。記者所見，現時該路段被封，工人們本來可順路打掃至龍鼓灘村村公所外，但現時只得用貨車繞遠路進入，完成部份工作後，再沿原路繞回村公所外完成餘下工作，過程費時失事。清潔工人大嘆無奈，「以前啲車都可以經村公所駛入嚟，呢度政府路嚟㗎嘛」，又指曾經要求村民開路放行，但被拒絕。

村長否認封路 「村公所唔做呢啲嘢嘅」

「私家路」警告告示除了貼在路邊石躉外，還張貼在村公所的圍欄，而村公所範圍設有收費停車場，時租20元，令人質疑是否村公所為泊車生意封路。記者致電龍鼓灘村村長劉威平查詢，他指遊客對村民影響不大，只不過有人「驚危險」要封路；他續指假日有不少遊客駕車前往，有人因為怕村公所塞車，繼而封路，「成日塞住有拗撬，你唔讓我唔讓，喺度嘈」。

但他否認是村公所封路，「村公所唔做呢啲嘢嘅」，指車路是被「無聊人」及「刁民」所封，「我哋點會鎖車，村公所個停車場開咗咁大個，廿蚊畀公眾泊」，並形容封路行為不理想。但問到為何容許有人在村公所外封路，村長指「我都唔知，我好少行過去喎都⋯⋯村公所唔關事，唔知係咪燒烤場啲人做啦，問都冇人答你㗎啦」。他又稱從來沒有見過或聽過有警員向違泊車輛抄牌，着記者向地政總署及警察轉介跟進，「睇吓佢哋做唔做到嘢」。

龍鼓灘區議員盧俊宇指，未有接獲市民相關查詢。他指鄉事派封路事件不只在龍鼓灘村發生，之前亦有沙螺灣村封村，要思考整件事的源頭，「如果係違泊影響到民生嘅，可能係警方執法問題」。他形容封路情況不理想，但同時體諒村民，「歸根究柢，到底政府有冇去處理違泊，或者有無劃啲泊車位畀市民？」他會再與村民及政府部門溝通，希望可以得出市民及村民雙贏的結果。

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