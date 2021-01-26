城大校董會去年通過決議，若長期服務的退休教職員涉及「有損校譽」的行為，會被褫奪使用校園設施、醫療津貼等離職福利。本身是城大教職員的教協會長馮偉華指，有人過去未有被校方留下行為失當紀錄，亦被以「有損校譽」為由奪去福利，批評校方做法等同「人治」。城大證實有多於一個個案，稱是因為其在職時的績效「長期處於低水平」。

稱「少數個案」不獲離職福利 因在職時績效「長期低水平」

根據城大網站， 凡在離職時已在大學服務十年以上的教職員及其配偶，會獲發一張「城意卡」，以使用大學的體育設施、圖書館、停車場等，每年亦可獲不多於1,500元的醫療與牙科津貼，實報實銷。

惟校董會去年3月通過決議，若教職員有參與損毀或有可能損毀大學形象、學術聲譽、或令大學名聲受損的行為，大學則不會向他們提供離職福利。城大人力資源處指，至今有「少數個案」不獲福利，而所有個案都是因為其在職時的績效「長期處於低水平」，而有關績效是由系主任或直屬主管評核。又稱有關「額外福利」在世界上其他大學罕見。

不設聆訊及上訴機制

城大教職員的教協會長馮偉華表示，自己當時亦在該校董會會議上，向校方提出擔心沒有聆訊及上訴機制，或會對教職員不公平，惟未有引起太大關注，最終議案仍被通過。

他稱有人在職時未有被校方留下任何行為失當紀錄，在離職時卻仍被校方以「有損校譽」、「達不到大學期望」為由不簽發「城意卡」，亦未有向該職員詳細解釋原因。他質疑是否因為該職員過去曾批評校方而被「處分」，批評做法等同人治，「即係管理層話係就係囉」。有教職員稱議案通過後曾致電校方人力資源部門詢問準則和細節，惟未有獲答覆。

校方：「城意卡」是一種「優待」而非權利

據了解，有校董曾在該會議上提議校方應向不獲福利的職員說明原因，及提供解釋的機會，惟當時人力資源處僅回應稱會仔細審視每個個案；會上亦有人促校方在處理曾批評校方政策的教職員個案時，要特別小心及保持公平，校方代表回應稱做決定時會參考大學的教職員行為守則（code of conduct），又指有關福利是一種「優待」而不是權利。

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