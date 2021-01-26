再有懷疑虛假電郵出現騙取國泰航空會員資料。國泰今日向其馬可孛羅會會員發電郵，指最近知悉有針對其會員的新型網絡釣魚詐騙電郵，以圖獲取會員的個人資料、密碼或信用卡資料等，故提醒會員要注意安全，留意可能存在欺詐的信息和網站。

國泰在電郵中提到，有關詐騙手法包括使用國泰航空或馬可孛羅會的名稱或標誌等，令會員以為其屬合法電郵或網站等。另外，其電郵地址及域名會較可疑，如有語法或拼寫錯誤，其寫法亦與一般慣常發出的會員通訊不同。

詐騙手法或涉獎勵活動

國泰亦指，有關詐騙手法亦可能涉及獎勵活動，如向會員提及獎品或積分等，或完成調查後可獲得禮券等；亦可能聲稱會員帳戶有問題，要求他們使用密碼重新登錄帳戶。因此，國泰建議若會員收到可疑電郵或訊息，不要點擊任何連結、不應打開任何附件、不應提供任何個人或財務資料，亦不應回覆相關電郵或訊息，並應通知國泰方面，

國泰在本月22日亦曾在其官方Facebook發文，提醒市民提防虛假電郵，並稱他們留意到近日有騙徒假冒國泰航空名義，向其客戶發出偽冒電郵，透過欺詐手法意圖對方提供敏感資料。國泰重申他們不會要求客戶透過電郵透露密碼、信用卡號碼及賬戶資料等個人資料。

《蘋果》正向國泰查詢接獲多少宗相關舉報，及是否有客戶因此有金錢等損失。

上月已現虛假電郵

上月有市民收到疑似由國泰發出的電郵，指為慶祝國泰出售首張機票80周年，個別客戶可以100元購得不限目的地的來回機票，國泰其後曾在網頁發出提防虛假電郵通告。

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