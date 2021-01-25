本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

武漢肺炎襲港一周年，確診破萬宗。本港昨日（25日）新增73宗確診，連續2日減少，惟在69宗本地個案中，逾半均屬源頭不明；初步確診亦逾60宗。

凌晨刊憲深水埗16污水疫廈 鴨寮街長沙灣道佔多

再多19棟大廈要強制檢測，深水埗指定檢測區域佔18棟，其中16棟都是因污水持續驗出武肺，並在1月26日午夜12時許刊憲公佈，以鴨寮街和長沙灣道最多，各佔7棟，南昌街則佔2棟。另外2棟因各有1戶確診而檢測，都在汝州街，包括永泰樓。餘下1棟則是北角東發大廈C座，共3戶同層確診，但不相關。1月12日至25日曾到訪這19棟大廈逾2小時者，須於28日或之前檢測；若已在23至25日檢測，可獲豁免。

此外，油麻地碧街15-27A號以及深水埗南昌街南方樓早前已強制檢測，但由於武肺病毒潛伏期或較長，而前者在強制檢測發現多宗確診；後者的污水則持續驗出武肺，政府決定這2棟大廈要做第二次強制檢測。1月12日至25日曾到訪這2棟大廈逾2小時者，須於28日或之前檢測，並無豁免。

1.25新疫廈名單

至少2戶不相關確診全棟驗

●北角東發大廈C座

深水埗指定檢測區域 （1確診全棟驗）

●汝州街 280-286 號永泰樓

●汝州街 171-173 號

深水埗指定檢測區域 （污水持續含病毒）

●南昌街 133-135 號 / 鴨寮街 148 號南昌閣

●南昌街 137-139 號

●長沙灣道 169 號 / 南昌街 147-149 號

●長沙灣道 173-175 號

●長沙灣道 177 號

●長沙灣道 179-181 號

●長沙灣道 183-185 號

●長沙灣道 187-189 號華通樓

●長沙灣道 191-203 號長樂大廈

●鴨寮街 150-152 號

●鴨寮街 154-156 號

●鴨寮街 158-160 號

●鴨寮街 162-164 號

●鴨寮街 166-170 號英偉樓

●鴨寮街 172-174 號

●鴨寮街 176-180 號 / 北河街 100-106 號新北河大樓

染疫中醫疑傳染衞生署醫生 佐敦老人院友確診

天悅筲箕灣廣場鍾金全中醫染疫（第10157號個案），他於1月23日發病，於傳染期內曾找他看病的病人要接受檢疫，而一名衞生署醫生日前亦曾向鍾求醫，昨日初步確診。

此外，伊利沙伯醫院昨日3名內科或隔離病房護士初步確診。曾與3人分別共膳的合共10名同事，要隔離檢疫；2間內科病房停收新症；全院員工要檢測。醫管局呼籲公眾避免到伊院急症室。

屯門馮李佩瑤小學1教師確診 部份同事須檢疫

再有學校因為教職員染疫要停課。屯門區議員朱順雅表示，收到保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學通告，該校一名昨日初步確診的教師今日確診，校長及部份教師均屬密切接觸者，須送檢疫。全校明日（26日）起停課至農曆年假前，ZOOM的網上課程則可繼續。

而佐敦健寧護老院一名無病徵的院友確診（第10100號個案），20名院友及5至6名工作人員須送往檢疫。張指，該院是一間較小型的老人院，所在的仁賢大廈早前須強制檢測，故院舍所有人均理應已做過一次檢測。

醫管局為亞博病人提供中醫服務

醫管局於26日開始在亞博內提供中醫診療服務，對象是年滿18歲的輕症病人，費用全免，病人可自行決定是否參與。當局的西醫及中醫團隊亦會先為參加計劃的病人進行臨床評估，以決定他們是否適合中醫診療，中醫師亦會向病人解釋項目及索取其同意書。

北角錦屏街及伊院均設流動採樣站

由於北角東發大廈C座所有居民和伊利沙伯醫院全院員工要檢測，政府1月26日起在東發大廈附近、百福大廈正門與新都城大廈後門之間的錦屏街，以及伊利沙伯醫院增設流動採樣站。因應深水埗再多18棟大廈要檢測，區內的楓樹街遊樂場流動採樣站，服務延長至1月28日。

運輸署再推的士小巴司機及渡輪船員自願檢測

運輸署公佈，下周一（25日）起會為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。運輸署將於1月25日至2月7日繼續為的士及公共小巴司機安排新一輪免費自願檢測，為期兩星期。並會設5個專屬檢測中心，當中除港珠澳大橋香港口岸的檢測中心外，港九及新界4個檢測中心開放時間為星期一至五上午10時至晚上8時；星期六及日上午10時至下午4時。至於港珠澳大橋香港口岸的檢測中心僅於1月28及29日開放，時間為上午10時至晚上8時。

司機可在運輸署專設的網上預約系統登記預約。至於渡輪營辦商僱員，運輸署指渡輪營辦商已通知其員工於1月25日至28日於指定時間帶備由渡輪營辦商發出的有效職員證或信函，前往指定地點進行檢測。

●港島林士街停車場：上環林士街2號8樓

●黃大仙公共運輸總站停車場：黃大仙道（黃大仙道及沙田坳道交界）

●葵芳停車場：葵涌葵義路19號7樓

●元朗德業街近石油氣加氣站的路旁停車處：元朗德業街

●港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處：東涌順匯路港珠澳大橋香港口岸地下公共運輸交匯處（近大嶼山的士站） ；僅1月28及29日開放

速遞員1.19至1.31可免費檢測1次

食物及衞生局公佈，由本月19日至31日為全港所有速遞員（包括外賣食品速遞員）透過網上預約提供一次免費檢測，並於即日起接受預約。

食衞局指近日社會關注上門速遞服務可能會傳播病毒，為減低社區傳播風險，繼外籍家庭傭工及建造業工地人員後，再透過社區檢測中心，為速遞員免費檢測。免費檢測由19日開始，直至31日，其間每名速遞員只可接受一次免費檢測。結果呈陰性的會收到電話短訊通知，初步陽性結果會交由衞生署覆檢確認結果，確診個案由衞生署衞生防護中心跟進。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，當中新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期由2月20日起至4月20日，為期2個月。酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

深圳灣口岸出境 或被分流到汕尾隔離

現時經香港到深圳，須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，過境後須到指定地點自費集中隔離14天，廣東省政府表示，因應農曆新年入境人流可能增加，經深圳灣口岸入境的人士，將可能被分流到東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離，而經廣州白雲機場入境的部份人士，則會分流到佛山、清遠、江門或肇慶，而為控制入境人流，由1月5日起，從香港經深圳灣口岸入境的人士要預約通關，每日2,000個名額。

本港疫情

●確診（截至1月25日16:40）

10,158宗（40日大至100歲）、8隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

170宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

22人出院（第6681、8520、9102、9162、9178、9185、9193、9281、9302、9314、9346、9348、9380、9407、9429、9447、9496、9593、9770、9919、9958、9980號個案），

共9,056人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

828名確診者仍留醫；

35人危殆（第1989、3496、5409、5511、5735、5754、6125、6444、6547、6607、6754、6794、6913、7021、7123、7259、7323、8018、8078、8126、8195、8221、8323、8384、8452、8818、8900、9049、9062、9135、9267、9438、9884、9907、10023號個案）；

34人嚴重（第5990、6232、6386、6543、6824、6850、7076、7305、7468、7653、7964、8443、8819、8820、8832、9030、9040、9045、9055、9066、9166、9240、9284、9502、9542、9612、9662、9694、9766、9793、9852、9905、9959、10001號個案）；

759人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●綠色專線小巴81K ／ 12月17日 ／ 第8248號個案

●城巴307A、5X ／ 12月17至18日 ／ 第8214號個案

●的士DE7696（夜間） ／ 12月18至20日 ／ 第8292號個案

●的士DE7696（日間） ／ 12月19至20日 ／ 第8432號個案

●的士PK8728（夜間） ／ 12月24至25日 ／ 第8669號個案

●的士LL4250 ／ 12月20至28日 ／ 第8770號個案

●的士TH8378 ／ 12月29日 ／ 第8854號個案

●的士RB9813（夜間） ／ 11月29日至12月31日 ／ 第8900號個案

●九巴234A ／ 1月1日 ／ 第9054號個案

●九巴32H ／ 1月3日 ／ 第9054號個案

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137 ／ 1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

兩岸疫情 （截至1月24日09:35）

兩岸最新疫情：大陸國家衞健委公佈，周六（23日）新增80宗確診個案，其中本土確診佔65宗，分別是黑龍江29宗、河北19宗、吉林12宗、上海3宗、北京2宗。其餘15宗為境外輸入個案，分別是廣東5宗、上海3宗、山西2宗、天津1宗、遼寧1宗、江蘇1宗、陝西1宗、甘肅1宗。大陸累計確診88,991宗，4,635人死亡。台灣累計確診884宗，死亡7宗。

外國疫情（截至1月25日06:25）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過9,905萬，全球死亡人數超過212萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,509萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過41.8萬。印度確診人數超過1,065萬，死亡人數超過15.3萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破884萬，死亡人數超過21.7萬。俄羅斯、英國、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯等7國確診宗數均超越100萬大關。

●美國確診武漢肺炎人數周日突破2,500萬。

總統拜登上周三入主白宮當晚，美國死於武肺人數達405,400萬，比二次世界大戰美軍陣亡人數還要多。他就任總統一天後，宣佈針對疫情10項措施，包括加快接種疫苗和進行病毒檢測、緊急立法加快生產口罩等必需品。他視抗疫如「戰時任務」。

不過，美國疫情其實有放緩迹象，過去一周平均每日確診個案17.6萬宗，本月初為24.4萬宗。

●法國衞生部周日公佈的數據顯示，患者入院人數出現自去年11月中以來最大單日升幅，增加493人，累計26,393人。入深切治療部的人數亦再度增加，多69人，累計3965人，是11月中以來最大單日新增人數。

法國官方抗疫小組「科學委員會」主席德爾弗拉西（Jean-François Delfraissy）表示，由於變種武肺病毒肆虐，法國可能需要第三度「封城」，否則3月中開始將陷入困境。他認為可趁2月學校假期實施封城，並將假期延長至少一周。

●塞爾維亞一名由英國入境的女子感染變種武肺病毒，是該國首宗變種毒株病例。總統武契奇（Aleksandar Vucic）表示，所有密切接觸者已被隔離，由於檢測及時，毋須實施封鎖措施，但必須繼續為公眾接種疫苗。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 25,098,380 (418,673)

印度 10,654,533 (153,339)

巴⻄ 8,844,577 (217,037)

俄羅斯 3,679,247 (68,397)

英國 3,657,826 (98,128)

法國 3,112,055 (73,190)

⻄班牙 2,603,472 (55,441)

意⼤利 2,466,813 (85,461)

⼟⽿其 2,429,605 (25,073)

德國 2,147,814 (52,168)

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