【本報訊】兩名14歲少年去年「裝修」被指與福建幫關係密切的優品360，推倒貨架貨品及收銀機，被控刑事毀壞罪。其中一人認罪，另一人受審昨裁決。裁判官憑被告身形及波鞋樣式，認定他是閉路電視中的破壞者，裁定他罪成，直斥他「破壞冇成本」，不解其犯案動機、不清楚他們不滿甚麼而針對個別店舖，將曾患自閉、腦癲癇和抑鬱的被告還柙候判。

案發於去年2月24日，涉案分店位於天水圍天耀商場，被告在區內被截查拘捕。警員陳加林早前供稱，以免被告有時間「作古仔」，未待家人到場便警誡及向被告查問。裁判官水佳麗昨批評，警員在被告父母缺席下，查問與本案無關、在另外兩天發生的事情，屬不合理、亦不見得需要逼切查問；但認為他查問被告當天去過何處及曾與甚麼人一起，則屬公平合理，符合當局相關規定。

被告求情指曾患自閉抑鬱

辯方引述家人求情信指，被告曾患自閉、抑鬱等，性格內向，在正常學校生活不開心，求診後獲轉介就讀特殊學校。社工則讚被告孝順有禮，更協助派發防疫物資。辯方又指，本案案發時間短，損壞程度在同類案件中並非最嚴重，加上被告成長經歷充滿挑戰，希望法庭判處社會服務令。

裁判官告誡被告，不少人開業做生意需經過很多努力，要花很多錢租用地方及聘用人手，「你呢啲，只係搞破壞，破壞係冇成本，隻手一掃，破壞完畢」。她指社會上有很多人感不滿，但不清楚他們不滿甚麼、或基於甚麼動機去破壞，直指針對個別店舖的破壞屬莫須有。裁判官指被告必須學懂教訓，下令將被告還柙，索取勞教、社會服務令等報告，2月5日判刑。

案件編號：MCC700024/20