中六男生疑在市民紀念元朗7.21襲擊事件8個月當晚，為救兩名落後於人群、被防暴警追捕的女子，涉嫌伸手攬住警員，被控阻差辦公，案件續審。辯方繼續盤問報稱受阻警員，指他在查問時從無警誡被告。警員聞言自爆所屬的機動部隊梯隊行動訓練只要求他們「拉人」，沒要求他們負責其餘施行警誡的職責。

報稱受阻的警員24004李文軒今續作供。辯方盤問他是否從沒對被告施行警誡，警員確認，並承認當時沒徵詢上級如何處理未滿16歲的疑犯。辯方問他，查問被告前先進行警誡是否對被告的一個保障，警員回應稱覺得「嗰下唔係好適合」作警誡，並透露自己所屬的機動部隊第一梯隊，在行動細節的訓練上，教他們只需進行拘捕，毋須理會其後警誡等程序。

辯方一度質疑警員不作警誡是否「做漏嘢」，警員稱有向被告解釋思疑他干犯甚麼罪行。裁判官梁雅忻聽着雙方對答，一度開口直接問警員，他在現場是否沒向被告進行任何警誡，警員稱是。

至於阻差的動作，警員在辯方追問下解釋，感受到身體被人伸手阻礙後，回頭看見一隻手及前臂在他左後方，似是攬完剛鬆開的狀態。警員在辯方多次發問後才確認，當時不能看見伸手者的面容，只看到側面，直至他和同袍追捕及截停被告後，他才首次看見被告面容。

警員稱，由於一轉身看見該隻手便即時開始追捕，「咁之後都會見到（疑犯）個樣㗎啦」，所以確認伸手阻撓他的人是被告。

被告中六學生（現年17歲）否認一項阻撓警務人員罪，控罪指他於去年3月22日凌晨在元朗又新街與合益路交界犯案。聆訊繼續。

【案件編號：TMCC1848/20】

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