輕度智障保安員去年4月遇巡警截查，搜出涉嫌身藏五把刀，被控管有攻擊性武器罪。案件早前審結，裁判官張志偉今裁決指，不信被告買刀是要送給父親作生日禮物；而背囊內有林鄭扯線公仔及光時口號刊物，反映被告政治立場清晰，認為他攜帶涉案物品是要預備隨時加入堵路及私了等示威活動，裁定被告罪名成立，還柙候判。被告聞訊後抱頭痛哭，需由家人安撫，被警員帶離法庭時更悲愴喟：「邊度非法意圖？邊度傷人？我唔想困喺嗰度呀，好辛苦呀，我想返屋企呀！」

被告郭梓賢（24歲）智商僅81，有中度精神障礙及自閉症。他被指於去年4月9日在北角健康中街及英皇道交界管有兩把西瓜刀、兩把摺刀及一把廚房刀，意圖作非法用途使用。

背囊內有林鄭扯線公仔光時口號刊物 官指反映政治立場

錄影會面透露，被告聲稱當日在殯儀館附近下車，然後前往家品店購買兩把西瓜刀，作為補祝父親前年12月生日的禮物。而外套袋內的摺刀亦是打算送給父親，但忘了取出。至於背囊內的廚用刀，則是去年購入後未有取出。

裁判官張志偉今裁決時指，從錄影會面可見被告與警員對答如流，認為被告的表達和理解能力與常人比較，沒有明顯不足。張官指出，被告經常會取出背囊內的其他物件，不可能沒留意到內有菜刀；而兩把摺刀放在外套內，被告也不可能感覺不到物件的重量。張官不相信被告在攜有三把刀的情況下，仍會再去買刀，因此不接納被告所謂買生日禮物的說法。

辯方早前向法庭指出，被告遭截停時表現合作，沒有隱藏裝有西瓜刀的膠袋，也沒有嘗試逃走。惟張官認為，被告起初是以隱藏方式將膠袋收在外套內，因此不能說被告沒有隱藏。

張官又指，警方從被告背囊內搜出林鄭月娥的扯線公仔，被告在查問下透露公仔是自己製作，用作政治諷刺，並解釋謂：「因為每個市民都唔鍾意佢。」而被告背囊內亦有印有「光復香港，時代革命」、「Keep calm and fxxk the popo」等口號的刊物。雖然被告解釋指刊物是從「黃店」取得，但張官認為這反映被告有清晰的政治立場，並且支持這些政治理念。

認為被告隨時會使用涉案物品

張官指被告帶備的其他物件如眼罩、頸套及手套，都是激烈示威者堵路、私了或破壞時會帶備的物件，而這些行動事前多是沒有徵兆，可以隨時發生，因此裁定被告事先準備涉案物件，以備隨時加入示威行動時使用，裁定管有工具作非法用途罪名成立。

張官下令索取心理專家報告，並應辯方要求索取兩份精神科報告，押後案件至2月9日作求情及判刑，其間被告須還柙候判。

被告聽取裁決時抱頭痛哭，身體不斷顫抖，需要身旁家人安撫。散庭後，被告一度拒絕離開，連番悲呼：「邊度非法意圖？邊度傷人？我唔想困喺嗰度呀，好辛苦呀，我想返屋企呀！」被告最終在4名警員及家人安撫下離庭，有旁聽人士走近輕呼：「撐住呀。」

【案件編號：ESCC539/20】

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