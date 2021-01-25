【本報訊】筲箕灣天悅廣場一名中醫師確診，一名衞生署醫生向該中醫求醫後亦同告染疫，二人發病日期相若。衞生防護中心鼓勵曾到訪其診所求醫的病人注意身體狀況及檢測，又指因有衞生署醫生染疫，不排除會擴大檢疫範圍。

發病日期相若

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，67歲男中醫鍾金全確診，本月23日發病，其家人則早一天開始感到不適，同屬昨日的確診個案。一名衞生署醫生日前曾向該中醫求醫，現時初步確診，與該中醫的發病日期相若。

張續指，該中醫的診所位於筲箕灣天悅廣場，會將傳染期內曾與中醫師接觸的病人界定為密切接觸者，有需要時會強制檢疫；另因有衞生署醫生染疫，不排除會拉闊檢疫範圍。至於在非傳染期求醫的病人，張亦指應注意身體狀況，並鼓勵其接受檢測。

中醫鍾金全接受查詢時表示，其太太同樣感到不適，二人前往檢測後確診，現正留醫，狀態良好，未知感染源頭。他指自己處於半退休狀態，僅有一間位於筲箕灣診所，上周營業數天，得知確診消息後亦已通知病人。

衞生署晚上發稿，指長沙灣政府合署的旅遊健康中心一名醫生確診。該醫生最近一次當值日期為1月23日上午，工作時有戴口罩，亦有保持適當社交距離，1月23日不適進行檢測，昨日確診。該醫生1月18日求醫時曾接觸一名確診醫生。旅遊健康中心即時關閉，診所職員會聯絡已預約人士另作服務安排。