市民前年8月10日晚上在將軍澳警署外向警員叫囂，並且焚燒印有官員頭像的冥鏹，又以雷射光照射警署。防暴警到場驅散並帶走多人。兩名青年被控非法集結、阻撓警員及管有攻擊性武器三罪，今日在觀塘裁判法院被裁定全部罪成。裁判官梁少玲先為兩名被告索取背景等報告，押後至下月9日判刑，其間還柙。

兩名被告依次為餐廳經理譚浩義（25歲）及學生謝至禮（18歲）。控罪指二人於前年8月11日在將軍澳佳景路9號浩明苑地下外參與非法集結。譚另被控於同日同地故意阻撓正當執行職務的警長3959。謝則另被控於同日同地在公眾地方管有攻擊性武器、即一個能發出雷射光束的裝置。

辯方兩名大律師均指，希望法庭考慮到被告參與程度低及時間短，控方亦無證據指兩人有預謀犯案，希望先為兩人索取社會服務令等報告，其間讓兩人保釋候判。

惟梁官指兩人經審訊後被定罪，而且案情不輕，拘禁式刑罰無可避免，社會服務令並不適合。梁官下令為兩人索取背景報告，另為年輕的次被告索取勞教中心及更生中心報告。

梁官裁決指，當晚將近凌晨1時，有近逾30名景林邨民居在將軍澳警署對面聚集，其間有人燒衣並將雷射光束射向站於警署車房頂的警員。警方先後發出兩次警告，聚集人群不但未有停止，情況反而加劇。兩名被告參與其中，該等行為明顯擾亂秩序，針對警方執法，帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性，超越和平表達意見的程度。

被告位置接近示威群眾 雖欠聯繫但行動一致

梁官又指，現場接近民居，聚集人士無視警方警告，而且歡呼叫口號，情況持續，行為會使人仿效，或引發衝突，令人合理地害怕如此集結會破壞社會安寧。

首被告雖然並非站於人群當中，與聚集人士既無溝通亦無對話，欠缺聯繫；但他與人群距離相當短，未有理會警方發出的警告，並與集結人士行動一致。至於次被告當時用手指指向警署，其間叫喊口號，可見參與集結之中，與聚集人士有共同目的，以行動宣洩對警方執法的不滿，共同協議即是叫囂及用雷射光束射向警方，達至共同目的，故裁定兩人非法集結罪成。

至於首被告面對的阻差辦公罪，雖然控罪中所指的雷射光束與證據上未必等同，但首被告與其他人合謀犯案，在警方發出警告後不但未有停止，反而將雷射光束更集中射向警察，其間歡呼，未有因此迴避，可以推論首被告同樣參與該等行為，與其他人必然有共同行為。而被告雷射筆所發出的光束，阻礙警員執勤。

而次被告面對的公眾地方管有攻擊性武器罪，梁官指控方必須證明被告有意圖將雷射筆用作傷害他人。從環境證供考慮，被告將涉案雷射筆放於左前褲袋，與其他集結人士叫喊口號，手指指向警署，又以光束射向警署外牆，在警告後更頻密且更聚焦射向警員，有機會令警員眼睛受傷，因此推斷被告藏有雷射筆並無其他正當合理使用，而是具有意圖令人受傷。

【案件編號：KTCC836/20】

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