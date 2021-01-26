立法會2018年4月審議高鐵一地兩檢法案，時任議員許智峯不滿政府派行政主任記錄議員出席情況，搶奪對方手機閱讀內容，翌年被裁定普通襲擊、不誠實取用電腦及妨礙公職人員罪成，被判接受社會服務令。許智峯早前就定罪提出上訴，案件原定今早在高等法院開庭處理，惟許智峯上月已宣佈流亡海外，今既沒到庭亦沒委派律師應訊，法官因此撤銷他的上訴申請。

法官陳嘉信透露，許智峯的事務律師早前知會法庭，表示停止代表許智峯行事；而法庭昨日亦收到一封署名許智峯、日期為本月22日的傳真信函，申請終止上訴。法官指無憑無據，不能假設投信人確是本案上訴人許智峯，惟按照《裁判官條例》規定，上訴人必須親身或委派大律師應訊。現時許智峯沒有採取任何行動，上訴無論如何都會撤銷。

發信人沒有聯絡方法 難核實身份

律政司代表則稱同樣收到署名許智峯的信函，但信中沒有發信人聯絡地址或傳真號碼，無法核實發信人身份。律政司考慮向許智峯索取訟費，亦遇上通訊困難，最終沒作出正式申請。

許智峯前年6月被判刑，已完成240小時社會服務令。上訴原定去年10月13日聆訊，惟因颱風浪卡襲港而重新排期至今日。押後期間，在其他案件獲准保釋候訊的許智峯離開香港前往丹麥，上月3日宣佈流亡。

【案件編號：HCMA306/19】

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