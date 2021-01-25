一覺醒來感到口乾、頭痛，小心與鼻塞有關。耳鼻喉科醫生表示，鼻敏感為常見引起鼻塞的原因，天氣忽然變凍變乾燥，都會加劇鼻塞問題。由於部份鼻塞病人因睡覺時轉用口呼吸，引致起床後感到口乾、頭痛。要「通鼻塞」市民可吸入熱水蒸氣或使用室內加濕器，並要多飲水，建議鼻敏感病人額外要用鹽水洗鼻及適當用藥，紓緩症狀。

耳鼻喉科專科醫生劉偉業表示，當冬天的溫度和濕度下降，空氣變得又凍又乾，鼻腔黏膜會充脹，令人容易鼻塞、流鼻水。市民可透過吸入一杯熱水的蒸氣、在室內使用加濕器、多飲水及做好保暖，紓緩這些症狀。通常天氣回暖，鼻塞不適都會改善。

一半鼻塞個案由鼻敏感引起

冬天因鼻塞或相關症狀求診的病人都會較多，超過一半個案由鼻敏感引起，其他為鼻竇炎及鼻瘜肉等。經常在戶外工作的病人，鼻塞問題會較差，估計可能與空氣污染有關。病人很多時伴隨其他鼻敏感症狀例如打噴嚏、流鼻水、鼻痕、嗅覺下降或鼻水倒流致咳嗽。

鼻敏感會令鼻腔的下鼻甲變得肥大，導致呼吸時鼻塞。臨床上部份病人患鼻敏感已多年，也有部份人不察覺自己原來有鼻敏感或鼻塞問題，但會反映早上起床會口乾、頭痛，或晚上「瞓得差」，有時被家人投訴鼻鼾聲很大、睡覺時張開口等遂求醫。原來鼻塞病人平時會覺得透氣辛苦，很常轉用口呼吸，尤其睡覺期間，當喉嚨遇到又凍又乾的空氣，便會常常感到口乾，出現「飲好多水都唔夠」的情況。而睡醒感到頭痛都可能與鼻塞有關連。

劉指，曾有40多歲男子受睡眠質素差困擾，日間出現唔精神、記性轉差的問題，加上鼻鼾聲大、有用口呼吸情況，在家人勸喻下求醫。而病人睡覺時曾用智能手錶記錄血含氧量，發現較常人低，約為92%，懷疑睡覺有窒息情況。經檢查後，證實病人有鼻塞、鼻敏感及中等程度的睡眠窒息症等問題，相互之間有關連，需手術縮細肥大了的下鼻甲、改善鼻中隔歪曲情況，從而改善鼻敏感，並切除扁桃腺及相關組織等，睡眠質素大大改善，血含氧量也回復正常。

早晚洗鼻有助紓緩鼻塞症狀

要改善鼻塞，需要對症下藥，包括處理鼻敏感。鼻塞若由鼻敏感引起，一般建議病人要使用溫暖的鹽水，配合適當的洗鼻泵，至少早晚洗鼻一次，沖走鼻涕及鼻腔污垢，有助紓緩鼻塞症狀。另外，室內使用空氣清新機，過濾污染物，減少鼻敏感發作。治療方面包括處方通鼻塞藥、抗組織胺類藥物、類固醇噴霧等。如與生理結構有關，也會利用手術切除肥大了的組織或改善鼻骨問題，從而紓緩鼻敏感引起的鼻塞。臨床上會建議病人多做運動，因為可刺激鼻黏膜收縮，可以有即時通鼻塞的效果。培養運動習慣都可提升身體的免疫力，對控制鼻敏感病情有幫助。

市民長期鼻塞情況越來越差，或出現單邊鼻塞、經常流鼻血、聽力下降或失去嗅覺等，可能與其他問題有關，例如鼻竇炎，甚至出現腫瘤如鼻咽癌，建議要盡快求醫。

不少人會採用坊間有薄荷成份的通鼻棒，近年泰國生產的通鼻棒更成為熱門手信之一，劉稱，當中薄荷醇、樟腦成份可以對鼻腔帶來刺激，令人感覺涼快及以為通了鼻塞，但效果很短暫，也未能處理鼻塞的成因。至於一些通鼻噴霧，當中成份可令鼻黏膜血管即時收縮，可以很快紓緩鼻塞症狀，適合緊急關頭時使用，例如上飛機前或表演者在演出前，但最多可使用7日，便要停用2至3星期，否則會帶來反效果，黏膜會過度膨脹，令鼻塞變得更嚴重，建議若鼻塞問題持續或變差，盡快求醫較理想。至於標榜紓緩鼻塞的鼻貼，都有短暫功效，但同樣未能解決引起鼻塞的成因。

【改善鼻塞小貼士】

●吸入熱水蒸氣

●室內使用加濕器

●多飲水及做好保暖

●鼻敏感病人宜用鹽水洗鼻、使用空氣清新機及正確用藥

●定期做運動

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