「人權大狀」、資深大律師夏博義（Paul Harris）上周四當選大律師公會主席後指，對「港版國安法」部份條文有憂慮，冀任內可與政府探討能否修訂，香港多份左報隨即連日狙擊夏博義，官方喉舌《人民日報》今日亦發表評論文章，點名批評夏博義一上任就歪曲抹黑「港版國安法」，指其發表「希望特區政府修改部份條文」的言論是喪失法律人士基本的專業和理性，亦沒有擺正自己的位置。

香港大律師公會不時就香港人權法治等問題發聲，難免惹北京不悅。《人民日報》的評論文章除了批評夏博義，亦斥大律師公會近年的立場趨向政治化，不斷利用「話語權」及社會影響力助長「禍港亂港」的活動，抹黑公會淪為「煽暴者」、「縱暴者」，指控公會背離法治精神，亦嚴重挑戰一國兩制的原則底線。

外界認定公會應對香港的法律問題提供專業意見，官媒文章則認定，公會的職責使命是「維護憲法、《基本法》及『港版國安法』」，聲稱若連法律人士都丟失法治精神及自覺，對香港社會是巨大災難，「敦促」公會別讓政治立場先行，甚至凌駕於法律之上。

《大公報》指控夏博義意圖挑戰中央全面管治權

《大公報》今天亦發表3篇文章和評論，斥夏博義批評人大常委會對香港法例的最終解釋權，是香港法治的一項「嚴重弱點」的說法，「明顯帶有推翻《基本法》的企圖，誤導公眾，極度不專業、不負責任」，指控夏博義「赤裸裸挑戰《基本法》所確立的香港憲制秩序，也是意圖挑戰中央的全面管治權」。

《文匯報》昨則以〈夏博義和大律師公會深陷政治化泥潭〉為題發表社論，批評夏博義「扭曲、污衊國安法及相關機構的職責，以偏執的政治立場解釋國安法」，指其「政治凌駕法律」的言行，「本身就是在損害香港法治」。

梁家傑斥官媒「過河拆橋」 宣告一國兩制提早結束

資深大律師兼公民黨主席梁家傑回覆《蘋果》時指，夏博義的說法只是香港法律界的常識，認為除非擁有至高無上權力的人大常委會自我約制，不要「有權用盡」，香港的「一國兩制」、「港人治港」和「高度自治」才有望運作成功。他批評中共官媒近日發表的言論是「過河拆橋」、「過橋抽板」，猶如宣告香港「一國兩制」提早結束，質疑相關言論若在97年香港主權移交前發表，「我相信香港呢23年無可能咁順利回歸」。

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