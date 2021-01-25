【「赴湯杜火」案】

【本報訊】前年7.28上環「赴湯杜火」暴動案，夫婦湯偉雄及杜依蘭與17歲少女被控參與暴動，去年受審後脫罪。律政司認為原審法官錯解「共同犯罪」原則，向上訴庭申請釐清法律問題，主張「共同犯罪」可應用於暴動罪及非法集結罪，針對不在案發現場的人。案件昨聆訊，答辯人指若要求不在場者為其不知情、或者無法預計的現場突發行動負責，將波及無辜及造成不公。上訴庭押後頒判詞。

案件由高院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長麥機智及高院法官彭寶琴審理，裁決不會影響「赴湯杜火」暴動案三名被告的脫罪結果，但對其他案件或有深遠影響。相關法律爭議昨圍繞兩個主題，即「共同犯罪」原則是否適用於暴動罪及非法集結罪，及不在場者能否以「合謀犯罪」原則定罪。

代表律政司一方的資深大律師郭棟明陳詞指，原審法官並無明確指出「共同犯罪」是否適用於暴動罪及非法集結罪，要求上訴庭澄清。律政司一方認為，「共同犯罪」原則適用於上述兩罪，並引用英國、澳洲及新西蘭等案例，指該原則並非局限於身處現場的被告，以其他不在場方式參與的人士，亦可因「間接法律責任」而定罪。

大狀：條文列明須三人在場構成

法官麥機智問，根據律政司立場，若有示威者在合法集會中用暴力，令集會演變成非法，其他未能及時撤離的示威者是否不構成犯罪。郭大狀回應指後排示威者不會因單純在場而犯罪，須視乎有否證據證明其與他人有否共同目的，才可構成「共同犯罪」。

代表湯氏夫婦的資深大律師潘熙陳詞指，暴動罪及非法集結罪本身已具有集體罪責性質，故「共同犯罪」原則並不適用。代表17歲少女被告的大律師曾藹琪則指，兩罪只針對在場且積極參與者，條文亦列明三人或多於三人「集結在一起」才構成犯罪，即犯案者須親身在場參與。若果「共同犯罪」原則適用於該兩罪、且可針對不在場者，則涵蓋範圍太闊。

曾大狀舉例指，若有人駕車送示威者到非法集結現場，豈料後來事態演變成暴動，「共同犯罪」原則會令該名駕駛者為暴動負上刑責，做法不公且不合比例。律政司一方回應指，「共同犯罪」涉及一個先決條件，即參與者之間須事先達成共同犯案協議，不認為會造成不公。法官麥機智再問，若一個人在高處鳥瞰現場環境，向集結者通風報訊，是否同樣構成暴動罪？曾大狀回應指，有關行為屬於「協助或教唆」犯罪，控方可透過串謀或煽惑控罪檢控，不需引用「共同犯罪」原則。

案件編號：CASJ1/20