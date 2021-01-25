【本報訊】藍田麗港城第五座相繼爆疫，至少五個單位有確診，昨日港大微生物學系講座教授袁國勇視察後，懷疑E室單位可能有垂直傳播，建議E室所有住戶撤離。消息傳來，第五座居民人心惶惶，不少居民急急添置糧食日用品，以備到隔離中心使用，亦有非五座居民擔心政府會進一步「封區」，在家中囤糧提早應對。

居於麗港城第五座高層E室的李太，昨午在袁國勇等人離開後約一小時，即時落樓添置家中糧食所需，準備入隔離中心。

她坦言擔心病毒可能垂直傳播，所以「執定嘢」做準備，「去買啲洗潔精呀床笠呀，擔心去到嗰度（檢測中心），啲嘢唔知夠唔夠」。

轟政府封城不封關

藝人吳浩康亦是麗港城住客，現與父親同住，他坦言擔心區內疫情，除工作外盡量留在家。他稱居於麗港城20多年，但不是居於第五座，亦離該座較遠，至於會否暫時搬離避疫，他說：「暫時未有決定，我都要同爸爸商量吓先，再睇吓情況去衡量。唔係搬走就可以解決。」

同住第五座E室低層單位的關先生，亦到樓下商店購買大量杯麵及咖啡粉準備入隔離營，「聽講入面啲嘢好難食，所以買定一大堆食物預去14日」。他批評政府防疫措施不足，「封關先係抗疫最緊要嘅事，唔封關淨係封城，都根治唔到個問題」。

除了需入檢疫中心的第五座E室居民，住在第九座的黃太得悉第五座疑有垂直傳播情況，亦擔心自己所住大廈出現同類情況，於是趕到超市購買物資，她直言：「都擔心出唔到去，買定先啦，不過就唔會搬去其他地方住先啦，費事影響到人」。

住第十七座的姚先生恐怕當局可能封區，故亦多購買食物在家中囤糧，但他暫時無意搬離麗港城。對於確診病例中涉及外傭個案，姚先生直指外傭一般星期日都會在公園聚會而非屋苑內公眾地方，惟公園內外傭數量不少，若封閉公園禁止外傭聚集，相信會對疫情有幫助。

從事醫護行業的張先生居於十一座，他昨亦特意購買消毒用品回家。對於有外傭確診，張先生指平時假日麗港公園的涼亭都會逼爆外傭，恐會引起群組聚集，認為如果禁止菲傭聚集可有一定效果，「但係要平衡番，要畀啲位佢哋休息囉」。