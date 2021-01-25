【本報訊】同樣娶了台灣居民為妻的香港影視大亨向華強及其長子向佐，去年9月向台灣當局申請「依親居留」，可能難以獲批。台灣傳媒引述國安單位消息指，向華強與中共官方關係匪淺；且因為早年在台灣有案底及被台灣官方標註為「新義安老大」，已多次被移民署拒絕入境。向華強夫人陳嵐回應稱，丈夫在港無犯罪紀錄，並一直獲准出任上市公司主席。

《自由時報》昨報道稱，針對向氏父子的依親居留申請，國安單位最新調查指，向華強在1994年出任中國電影基金會名譽副會長，為首位擔任此職務的香港人。向太昨認其夫曾擔任此職。據報，該基金會近年負責承辦中共「全民國防教育萬映計劃」，下設國防萬映辦公室，執行傳承紅色基因，宣傳《建國大業》等中共愛國主義電影。

此外，在台灣警備總司令部列為機密的一清專案「竹聯幫組織沿革表」中，向華強被官方標註為「新義安老大」。國安人士透露，向華強現在給外界形象是影視大亨，但在台灣安全單位紀錄中，他是有案底的人，其父向前是新義安創辦人，而新義安亦與台灣黑幫「竹聯幫」素有往來。

妻：港已發良民證

過去向華強打算前往台灣參加金馬獎，惟多次被移民署拒絕，向家成員多人皆與新義安有關係。調查指，向華強胞兄向華波在1972年因港台走私販毒案，被台北地檢署依《戡亂時期肅清煙毒條例》及《妨害國家總動員懲罰暫行條例》提起公訴收押，當年23歲的向華強也因非法買賣外幣被合併起訴。

國安人士強調，不是娶了台灣人或「洗白」就能依親居留。根據《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》規定，曾有事實足認為有犯罪行為、曾參加或資助恐怖或暴力非法組織或其活動而隱瞞不報、有事實足認涉嫌重大犯罪或有犯罪習慣，以及曾任職於中國黨政軍或其他公務機構等，得不予許可。

向太陳嵐昨以短訊回覆本報稱：「香港特區政府已經發給台灣政府向華強的良民證，足以證明無犯罪紀錄。而且1996年港英政府時代已經批准向生是上市公司主席了。」72歲的向華強為中國星集團的創辦人兼董事會主席。資料顯示，向華強曾在1978年赴台出演當年被視為愛國「軍教片」的《黃埔軍魂》，該片由國民黨經營的中央電影公司出品。