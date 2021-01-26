武漢肺炎襲港一年。政府公佈，考慮到社會和經濟運作需要，由1月28日起，政府部門除了會繼續提供緊急和必須的公共服務外，亦會恢復部份基本公共服務。若要進入政府大樓或辦事處，須以手機「安心出行」app掃描現場的二維碼（QR code）報到，方可進入。

各政策局和部門會採取彈性措施減少人流和社交接觸，盡量減少辦公地點同一時間員工的數目，例如將員工分成兩組，交替在家工作，或是擴大彈性上班和午膳時間的幅度，因此辦事處的開放時間或會有所更改，市民輪候服務的時間亦可能會延長，或是需要更長時間才能完成處理申請。有關部門會另行公佈其所恢復提供的服務和有關安排和詳情。

政府呼籲有需要的市民盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，假如必須前往政府大樓或辦事處，則必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測、使用「安心出行」流動應用程式和人流控制安排。

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