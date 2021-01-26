反修例運動期間，群眾前往香港國際機場示威，爆發衝突。其間有警員驅散示威者時聲稱遇襲，一度拔槍示警，事後多人被捕。當中社區主任邱文勁與25歲港鐵維修員於開審前承認暴動罪，還柙至今日求情。邱透過代表大狀指，今次判刑後將喪失各級議會被選舉權利，對熱心公共事務的他而言是極大的打擊。辯方又指，港鐵維修員患有過度活躍症及亞氏保加症，當日受警方行為刺激情緒而犯案，至今已還柙近500日，望法庭輕判。法官郭啟安下令二人繼續還柙，等候同案另外兩名被告的案件審結，預料今年3月判刑。

社區主任邱文勁（32歲）及港鐵維修員葉文亮（25歲）早前承認暴動罪，控罪指他們前年8月13日在香港國際機場一號客運大樓第8層2號區參與暴動。

代表首被告邱文勁的大律師劉偉聰指，被告甫投身社會便擔任社區主任及區議員助理，亦有參選區議會，顯示他熱衷公共事務。今次判刑後，被告將依法喪失各級選舉的被選舉權利，對被告而言是極大的打擊。

邱文勁獲和理非至本土派撰寫求情信

眾多求情信透露，被告於大學就讀經濟系，在學期間已非常關心社會，大學三年級時參與反高鐵運動，後因情緒問題而輟學。另有多個區議員亦為被告撰寫求情信，光譜由和理非至本土派，均顯示被告品格良好正直。被告母親則指，等兒子出獄後，會全力支持被告，母親亦希望被告好好反省，明白未來的路仍很漫長。

至於案件細節，辯方指人群在玻璃屋聚集至警方驅散期間，維時短速；而事件在室內發生，不易擴散。被告犯案時沒有遮掩面容，顯示被告沒有預謀參與事件，當時只是希望參與機場集會，沒有打算使用暴力。

被告自知不會獲得全數三分一刑期扣減，惟希望法庭考慮到被告認罪是深思熟慮的結果，給予他四分一扣減、或給予最大的折扣以至最低的量刑起點，讓他早日重投社會事務。

至於控方稱被告曾在網上發佈影片，教導他人用T恤遮掩面部，劉大狀認為被告犯案時既沒有遮掩面容，法庭毋須考慮控方指稱。

控方坦承沒證據指邱教人掩飾身份佔領機場

法官一度問及控方對於首被告發佈教導掩飾身份影片的立場。控方指沒有直接證據顯示被告在事發前一個多月發佈影片時，已預知有佔領機場事件發生，故被告不是為了此案而教導他人掩飾身份。不過，被告曾呼籲他人到機場聲援，控方的立場是法庭可以考慮影片的效果，作為被告刑責的一部份。

劉大狀則回應指，影片的標題是「和平示威四寶」，片中亦多次強調和平示威。雖然當時未有疫情，但亦不能排除當時有人隱藏身份，只是不希望僱主知道其身份而失去工作、或讓家人知道後連屋企都「冇得返」，認為影片本身不能作為被告教人犯法的推論。

代表次被告葉文亮的大律師王國豪則求情指，被告的家人、僱主及其朋友為他撰寫求情信，對被告評價均非常正面。雖然被告在單親家庭長大，亦有精神問題，但被告沒有放棄，力求上進，而且心地善良。

此外，被告自小鍾愛火車，大專畢業後加入港鐵公司工作，難以想像一個年輕有為的好人，一夜之間變成暴徒。被告只因一時衝動，做出與性格不符的行為，至今已經還柙494日。

被告港鐵維修員患過度活躍症及亞氏保加症 受警行為刺激犯案

雖然被告案發時戴口罩，但當時沒有打算使用暴力，只是希望到場聲援。過程中可能是警方不夠克制，推跌一名女士，刺激到市民情緒；被告因患有過度活躍症、抑鬱症及亞氏保加症，被警方的行為觸動，導致被告用電筒打了警員一下，干犯罪行。被告及律師團隊已盡力在最快時間通知法庭認罪意向，希望法庭給予最大刑期折扣。

法官郭啟安先為次被告索取精神科醫生報告作判刑參考之用，但強調控罪嚴重，監禁無可避免。兩人繼續還柙，等候同案另外兩名被告審訊裁決後始判刑。

同案另外兩名被告高穎康（廚師、24歲）及麥幸雄（清潔工人，23歲）否認非法集結罪受審。案件表證成立，麥選擇不作供亦不傳召辯方證人，但讀出一份同意案情，指麥於案發翌日早上9時被送到北大嶼山醫院接受治療，經檢驗後，發現麥有新近傷勢，包括右邊顳頜關節及右肩疼痛、頸部右側發紅。另外，他的右前額、右眼眶及右肩等部位有瘀傷、浮腫或血腫。

同案兩被告受審 下月結案陳詞

送院時，麥向警方披露身體不適及頭痛，又向醫院披露主要病因來自遭人毆打。案件訂定下月18日結案陳詞，兩名受審被告繼續保釋。

根據邱葉兩人承認的暴動罪案情指，案發時邱被拍攝到雙手握著警員17824黃耀華的圓盾，試圖將它搶走，並向警員大叫；邱又試圖將一輛行李車推向對方，葉則用手電筒襲擊黃背部一下，並推了對方一下，黃同時亦遭其他人襲擊。黃因擔心個人安全，拔槍擺出警告手勢，示威者離開現場，他則於其他到場增援同袍護送下離開，邱、葉兩人事後被捕。

控方又指，邱曾於案發前多次在facebook及Instagram賬戶貼文，呼籲其他人前往機場及癱瘓機場運作，並於案發當晚近10時於facebook賬戶上載自拍相片，顯示他正身處機場離境大堂。

【案件編號：DCCC814/19、27-28/20】

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