四名男女被指前年8月11日在紅磡參與非法集結，案件今在區域法院續審。辯方今早繼續盤問疑在制服及押送首被告到警署期間連番施襲的西九龍衝鋒隊警員吳振霆，再爆出更多警暴指控，指稱被告在警署內遭吳或其同袍虐待，包括掌摑、用委任證拍打頭和臉、強迫解鎖電話、命令被告在白衣警面前下跪，更有警員將口中可樂噴向被告的臉，並且向被告的頭和身體倒水等等。惟吳繼續一律否認辯方指控。

西九龍衝鋒隊第四隊警員6835吳振霆早前作供稱，他將本案首被告張漢東（26歲）帶返紅磡警署後，搜出其背囊內有7塊白色圓形疑似爆炸品，並以兩重膠袋包著。

曾捉被告手圖解鎖被告手提電話

吳今接受辯方盤問稱，搜出該些物品後，沒有請示上司是否爆炸品，只是將它們放在一旁，而「撿取」那些物品後，亦沒有放進保護爆炸品的裝置、防干擾證物袋以至一般警方證物袋內保存。吳又聲言，無法說出花了多少時間觀察涉案思疑爆炸品，因為他「一睇就知係思疑爆炸品」。

吳同意辯方所指，當晚在警署只花了3分鐘檢查首被告背囊內的所有物品，坦言沒有仔細檢查。辯方又指，吳在書面供詞及記事冊內，均只提及「發現」而非「撿取」思疑爆炸品。吳對此聲言：「我字眼上表達得唔清晰啫。」

辯方指出，吳或其同袍在訓示室內趁首被告的臉貼著桌面期間，多次打張的頭及背部，又掌摑他的臉部，並踢他正坐著的櫈。落口供前，吳等人又對被告說：「你係咪好鍾意睇委任證呀？畀你睇啦！」繼而用委任證拍打首被告的頭及臉。及後吳或其同袍又捉住首被告的手，以圖透過指紋解鎖首被告的電話，又強迫首被告講出電話密碼，惟首被告拒絕就範，因而被吳或同袍再次打頭打背。

到首次錄取口供期間，吳或其同袍喝了一口可樂，繼而噴向首被告的臉部及身體。吳又因為首被告回答謂「我唔知」而毆打其頭部，又不斷要求首被告重複起身及坐低，更要求首被告在一名高級白衣警員面前跪下。

被告向值日官表示頭暈 獲回應：「等吓啦」

事後同袍又向首被告謂「抵死」、「pink team」、「漆黑中的螢火蟲」之類句語。而吳或其他警員為首被告搜身期間，曾問首被告需否飲水，並隨即將一杯水倒向他的臉部和身體。吳對辯方指控一概否認。

辯方續指，其實吳在紅磡押送首被告上警車時，不曾問他需否求醫。而首被告被帶返警署會見值日官後，並非如吳所言沒有回答值日官需否求醫的提間，而是向值日官表示頭很暈，惟值日官只回應謂：「等吓啦」、「你有冇投訴呀？」惟值日官並未待首被告回答便已走開。吳不同意辯方所指，亦沒為意值日官曾否走開。

辯方早前盤問吳時指，吳在拘捕後首被告後對他連番施暴，包括在港鐵站踩他的頭以固定身體、繼而和同袍對他拳打腳踢；到押送他上警車後，再將他的頭撞向車窗，又以警棍捅身體多處，更「周身摸」並伸手進褲袋捏下體。吳對辯方指控統統否認。

張和另外三名被告姚子浩（24歲）、15歲女學生及唐健龍（20歲）同面對一項非法集結罪。張另被控襲警、管有炸藥和在公眾地方管有攻擊性武器三罪，姚則另被控一項公眾地方管有攻擊性武器罪。案發於紅磡道、德安街和德民街一帶，以及黃埔港鐵站A出口。聆訊明續。

【案件編號：DCCC1/20】

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