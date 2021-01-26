政府表示在佐敦封區找到的陽性個案，與該區陽性污水樣本大廈脗合，指以污水監測病毒的準確度高，但存播毒風險的排污系統才是問題根源；喉管亂駁、改裝、殘舊等情況區區可見。民主黨調查多區共200多幢私人樓宇，發現約七成有相關問題，包括糞渠或污水渠胡亂接駁、開放式水斗濺出污水等，促政府撥款檢查、維修及更換各樓宇的問題喉管。

業主因裝修或改建劏房 亂駁喉管最普遍

民主黨醫療政策副發言人袁海文表示，該黨成員早前到油尖旺、深水埗、九龍城、沙田、元朗、屯門、灣仔等10個區，調查超過200幢舊樓及大廈，發現多幢出現四大喉管問題，包括殘舊或滲水滴漏、排氣管改裝或截斷、糞渠或污水渠胡亂接駁及使用開放式水斗，當中不少樓宇超過50年樓齡，問題源於業主因裝修或改建劏房而非法改動排污系統。袁強調，單是目測已發現約七成樓宇有不同形式問題，以胡亂接駁喉管最普遍，反映問題嚴重。

袁海文又以深水埗元州街一幢舊樓為例，外牆可見排水裝置使用開放式水斗，上面生滿雜草，污水有機會濺出，增加傳播風險，形容如「傳播炸彈，隨時爆」。

涉公用及私人權責 或年老住戶無動力維修

該黨油尖旺黨團召集人曾自鳴則表示，大廈喉管交錯亂駁，當中涉公用及私人權責問題，雙方糾纏下導致問題未能及時解決，另外亦有年老住戶、劏房戶等因財務緊絀而沒有動力維修，促政府盡快成立基金及訂立機制統一處理。

九龍城區議員馬希鵬則稱，兩個月前接到土瓜灣劏房住戶求助，因屋外污水渠及雨水渠錯駁，大雨下倒流湧出糞便、紙巾等污物，衞生情況惡劣，惟法團及業主互相推卸責任，最終需由租客自行處理喉管問題。

該黨促政府撥款10億元成立「檢查維修水渠基金」，房屋政策副發言人莊榮輝稱，基金首階段應用於處理超過50年樓齡的私樓，當中3億元用於勘察及檢查等技術支援， 7億元用於協助私樓業主維修及更換排水系統，以每戶需2萬元工程費計算，相信至少有3萬5千戶市民受惠。

批政府無吸取03年沙士排污系統播毒教訓

前立法會議員及衞生事務發言人黃碧雲表示，現時疫情無法清零，又指2003年沙士時已有排污系統傳播病毒問題，批評政府沒有吸取教訓去修改建築物條例及加強監管。

她又稱，即使市民減少外出聚集、疫廈居民撤離，惟最終回家亦會「中招」，批評政府只做檢測，而不去解決傳播媒介，疫情只會沒完沒了，促政府盡快撥款處理。

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