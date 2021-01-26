前年7月「光復屯門公園」活動，有市民疑在警署外拍攝示威者大頭照，被要求刪除手機資料。民主黨前立法會議員許智峯及林卓廷當日在場調停，及後與另外兩人被控妨礙司法公正及不誠實取用電腦等罪。案件今再訊時，控方指許智峯已離港並缺席聆訊，向法庭申請拘捕令，獲法官李慶年批准。至於餘下三名被告的案件則押後再訊，以等候部份被告申請法援。傳媒在庭外拍攝期間，多名警員要求記者出示記者證，當中更有便衣警長一度未有表明身份。

下午散庭後，大批警員在灣仔政府大樓地下正門外戒備，並拍攝等候林卓廷離開的記者。警員及後在林卓廷離開法庭並準備接受訪問時，上前要求在場人士保持社交距離，並著非記者人士離開，否則會票控違反限聚令。警員又要求在場記者出示記者證，其中身穿便衣的警長鄭周浩在未有表明身份的情況下，數度問本報記者是否記者，並要求出示記者證。記者遂要求他出示委任證，警長展示後，記者亦出示記者證。

是否充公保釋金待日後處理

控方今指，被告許智峯（38歲）去年11月30日離港後，已沒再向警署報到。原本代表許的律師文浩正則表示，沒有收到許的指示，亦已不再代表許。李官應控方申請，頒令拘捕許，至於是否充公保釋金則留待日後處理。

另外三名被告林卓廷（43歲）、廚師曾焌熙（28歲）以及社工鍾凱研（39歲）今午則有到庭。辯方透露，鍾的法援申請尚待處理，申請押後案件至3月23日再訊。李官批准辯方申請，亦准三名被告繼續保釋。

林、許、曾三人被控一項妨礙司法公正罪，控罪指他們於前年7月6日在屯門警署外與其他不知名人士意圖妨礙司法公正，即煽惑、誘使或指示X刪除任何儲存於其手提電話內的數碼內容，而該些內容顯示了一些可能於同日或之前干犯刑事罪行示威者的臉部外貌。

許及鍾另被控一項有不誠實意圖而取用電腦罪，指兩人同日同地取用X的一部紅米手機，使其本人或他人不誠實地獲益。兩人同時被控一項刑事毀壞罪，指他們同日同地無合理辯解而摧毀屬於X的財產、即於前年7月1日拍攝並儲存在該手機內的一段影片，該影片有關立法會外示威情況。曾另被控一項非法集結罪。

【案件編號：DCCC958/20】

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