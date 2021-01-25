美國共和黨跟激進右翼淵源甚深，先不說太遠的以前，近代兩位打垮蘇聯的總統：列根和布殊，上台前便曾跟極右眉來眼去，可是他們當權後都不約而同向中間靠攏，只有特朗普上台後，被劃為極右的另類右翼方進入主流。

2016年大選後，爆冷勝出的特朗普論功行賞，過去不入流的另類右翼人物班農和米勒紛紛躍上大台，分別獲任命為白宮首席智囊和高級顧問，前者更儼如是一人之下、萬人之上的國師，指點美國向右轉。

過去，美國泛極右只屬邊緣勢力，而且山頭林立，有鼓吹白人至上主義的派系，有仇視移民的新納粹組織，也有強烈反共的團體。不過在特朗普任內，這些激進右翼和另類右翼在愛國者運動（Patriot Movement）旗幟下出現大整合，隱然抗衡同期崛起的左翼黑人平權運動。

近半選民支持右轉

特朗普雖然未能連任，但在另類右翼主流化上卻是相當成功，那管他提出的美國優先政綱備受左翼陣營口誅筆伐，在大選中還是得票高達7,400萬，可算雖敗猶榮。這47%選民不會全是激進分子，但他們卻認同特朗普將國家大幅右轉的方針。

值得一提的是，傳統的極右跟特朗普奉行的另類右翼，存在一些明顯分別，前者提倡對外擴張、權威政府、弱肉強食的放任市場；後者卻糅合了某些左翼觀點，主張反建制、反擴張、向打工仔派錢。

不過，任何思潮走到極端都總會有荒謬的論述出現，特朗普任內陰謀論盛行，其中以「匿名者Q」（QAnon）的暗黑國度之說，最受另類右翼人士吹捧，QAnon天馬行空認為，美國是受到一群崇拜魔鬼撒旦且食童肉的民主黨人暗中操控。

另類右翼打入主流後，去年便有至少15名QAnon陰謀論家代表共和黨出戰國會選舉，但幾乎全軍覆沒。

美國《華盛頓郵報》/ 《連線》雜誌 / 福布斯網站