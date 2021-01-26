食物及衞生局局長周一（25日）宣佈，認可使用中國復星與德國BioNTech藥廠合作的mRNA武肺疫苗在香港緊急使用。食衞局局長陳肇始今早在港台節目表示，首批100萬劑疫苗已完成生產及安全品質測試，預料2月下旬由德國運抵本港，政府正準備設立接種中心、整個接種程序，以及質檢程序，其後就會展開接種計劃。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅稱，一般接種疫苗後4星期最為關鍵，屆時會要求市民接種疫苗後以日誌記錄接種後情況，並設熱線及渠道供出現嚴重不良反應的接種者求醫。

陳肇始表示，為確保疫苗持續安全有效，當局已附加條件，要求藥廠持續向港府提交疫苗最新的品質證明文件、臨床數據及安全更新報告等。

她說正與私家醫生商討參與接種計劃，亦會優先為安老及殘疾人士院舍的院友和職員、醫療人員、較高風險及必要服務、以及60歲以上人員接種。至於是否安排較健康的院舍長者優先接種新冠疫苗，陳肇始說，會按專家意見處理，預料不會同一時間為院內所有長者接種，會平衡接種風險。

BioNTech未知有否長遠後遺症

孔繁毅在同一節目上表示，針對疫苗副作用情況，委員會有來自感染科、免疫科及神經感染科、藥劑科的專家，留意接受疫苗人士倘出現不良反應，是否與疫苗有直接關係。同時審視歐美等國家的接種數據，留意疫苗對特別群組的反應。

被問到如何定義身體是否出現嚴重反應？孔繁毅指，輕微至非常嚴重的情況都會留意，並會要求接種者用日誌記錄接種後情況，建議若出現輕微情況可向家庭醫生求醫；另會設渠道或熱線，若市民接種後出現面癱、吉巴氏綜合症等嚴重情況時，可直接聯絡醫生，以便盡快安排入院接受治療。而醫護人員會將病人不良反應向委員會報告，每幾日或一星期就會審視不良反應情況。

至於如何判定副作用是否與疫苗有關，孔繁毅表示，會審視市民病發時間上與接種疫苗有沒有關係；市民本身是否有長期病患誘發不良反應；本身又是否有嚴重敏感，不宜接種疫苗等。但他指，一般若出現嚴重或非常嚴重不良反應，會在15分鐘內發生，故接種疫苗後，市民須留在接種地方休息；其餘則一般在接種疫苗後4星期內發生，大部份甚至在一星期內發生，故接種後4星期最為關鍵。他說，由於BioNTech疫苗屬較新產品，是否有長遠後遺症仍是未知數，故會留意大約一年時間。

專家指國藥疫苗供港前須交第三期臨床報告

被問到有否要求中央為本港供應國藥疫苗，陳肇始稱政府最終目標是從4個不同技術平台，採購各750萬劑疫苗。孔繁毅則表示，永遠歡迎不同疫苗，但當中「底線」、最關鍵是疫苗須提供第三期臨床報告，以及國際權威性醫學文獻，提供對不同年紀及群組接種反應及保護率等數據，以評估疫苗的安全性。

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦表示，留意到有意見希望政府引入國藥疫苗，認為多一款疫苗是好事，但國藥疫苗的第3期臨床數據亦未發表，若要供應本港，需待世衞標準審批。但他認為本港與內地聯防聯控，相信當局可接觸內地單位，提早取得疫苗數據，加快審批進度。

不過，疫苗接種計劃專責工作小組專家成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則指，未聽聞政府會採購國藥疫苗，因衞生署與科興有初步協議在先，要先審批科興稍後提交的第三期臨床數據，工作小組亦要等到有數據，才可開會決定是否審批科興疫苗。他指，原則上若同一技術的疫苗未能供港，就應採購同一技術平台的另一款疫苗。

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