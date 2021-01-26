中學文憑試筆試將於4月下旬開考，考評局表示，在疫情持續的情況下，4個核心科目將試行「原校及地區試場」安排，以便原校聯絡、照顧學生及處理突發情况。中學校長會主席連鎮邦認為，原校應試對考生更方便，除了不用費時找試場外，疫情下在熟悉環境考試亦較安心，若遇上突發情況，如出現考生確診，學校亦能盡快聯絡學生及家長。

考評局表示，在4個核心科目的考試，大部份學校考生將獲編配到原校試場應考，而小部份沒有原校試場的學校考生和自修生則會安排於地區試場應考，預計今年需動用約500個禮堂及近1,000個課室為試場，而去年則有354個禮堂及逾3,400個課室為試場。

考評局日前公佈「在試場實施的預防措施及應變安排」。試場座位標準距離由去年1.8米改為1.5米，而學校讓考生進入試場時間則由去年早上7時50分改為8時，以便於8時30分開考。局方稱預計考生入場情況應較去年順暢，故所需時間亦較短。而汲取去年經驗及因應各學校能提供考試場地的實際情況，座位標準距離定為約1.5米。

料加派校外監考員 以示公正

連鎮邦表示，日校學生大部分均會應考4個核心科目，連同少量外校生及自修生，每間學校大概獲分派100多名考生，開放禮堂及少量班房足以應付，若屆時疫情穩定，亦可兼顧其他級別如常上課，而部份學校或因工程等原因未能提供場地，但他相信大部份學校能應付。

連又稱，過往試場監考員主要為原校教師，而考生被派往不同試場應考，目的為維持考試公平性，預料考評局為配合新措施，將安排較多外校監考員監考。

連續稱，學校對防疫步驟如量體溫、收集健康申報表等已「有晒經驗」，而去年文憑試安排亦十分暢順，對於開放試場時間、座位距離等安排有所微調並不擔心。

根據考評局指引，與去年一樣，考生赴考前須自行量度體溫及填妥健康申報表，進入試場前亦須量體溫、消毒雙手等防疫步驟，考試期間需佩戴口罩。考生若頻密打噴嚏或咳嗽，試場主任可安排他們坐在試場內其他預留的座位或前往其他考室，而失去的考試時間將不獲補償。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！