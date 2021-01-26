本港在疫情第四波開始以污水監測找出確診個案，環境局局長黃錦星在一個電台節目中表示，當局在佐敦受限區域檢測樣本找到13個陽性個案，與該區污水樣本呈陽性的大廈分佈百分百吻合，反映以污水監測病毒的準確度和靈敏度相當高。他表示現時當局針對高危或爆發群組實行污水監測，如日後疫情緩和，或會在污水處理廠設採樣點，監測某些區域的疫情是否有「翻發」及個案是否「清零」。

黃錦星表示，環境局連同專家於去年年中開始研發以污水監測疫情分佈，形容做法在全球領先，指污水監測像雷達一樣監測到數千人，甚至過萬人的污水含菌量，從而監察爆疫大廈是否已個案清零，他舉例指最初豐澤樓有確診患者，當局在鄰近大廈的沙井取污水樣本，發現樣本呈陽性，結果找出隔離大廈亦有隱形患者。

他續指，當局每日可處理20個採樣點，任何地方有需要就會去做，當發現污水檢測呈陽性就可考慮發強制檢測令，找出確診個案。

黃錦星稱最近疫情集中在油麻地等舊區，環境與大廈不同，該區四邊也是馬路，當局要找適合採樣的沙井及沙井有否淤塞，對環保署、渠務署和港大團隊屬新的挑戰。

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