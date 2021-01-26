糖尿病是本港常見慢性疾病，患者一旦感染武漢肺炎情況亦會較嚴重。醫管局今日（26日）首次公佈《糖尿病治療綜觀2019／20》報告，發現醫管局轄下醫院和門診在8年間糖尿病患者增加47%，達到逾49萬人；新症當中，40至64歲中年人佔了近6成，有年輕化趨勢，情況值得密切關注。

有醫生指疫情下年輕病人較難如常運動，令病情控制較差，相反部份患者變得較少外出用餐，不知不覺養成較健康的飲食習慣。

料至2024年局方接收糖尿病患者將逾62萬

醫管局糖尿病服務中央委員會聯席主席周偉強醫生表示，根據醫管局醫院和門診病人數據，2019至2020年度共有490,400名確診糖尿病病人，8年間人數淨增長達158,000人，增幅達47%；其中逾27萬人是65歲以上患者，預計至2024年在醫管局接收治療病人將達到逾62萬人。

周偉強醫生指，新症4.1萬名患者中，有近57%年齡介乎40歲至64歲，反映糖尿病在本港有年輕化趨勢，需要密切關注。

糖尿病服務中央委員會主席梁彥欣醫生補充，40至60歲仍屬工作繁忙組群，他們較少能保持健康飲食習慣，亦缺乏運動，沒有時間就醫，容易延遲治療時間。

較年輕患者病情控制稍遜 2型糖尿病初期無病徵

中央委員會質素保證小組委員會主席蔡祥熙醫生指，目前評估糖尿病風險主要透過A1C測試（糖化血紅蛋白）、血壓量度和膽固醇測試，因2型糖尿病初期沒有病徵，很多時到中後期才發現，確診者中又以較年輕患者病情控制得較差，18至39歲組群的血糖值有16.2%達到9%或以上，對比40至64歲只有7.7%（6.5%以上可介定為糖尿病）。

他指過去一年疫情肆虐，臨床留意到一些原本一星期跑數次步和有健身習慣的年輕患者，因減少跑步和健身，病情控制較差；相反一些原本愛好美食者，由於減少外出用餐，即使未有調校藥物，血糖值亦有數個百分點的進步。他希望大眾知道糖尿病並非「老人病」，市民應多加注意飲食健康和保持運動，否則到出現併發症才就醫可能已太遲。

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