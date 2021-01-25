【本報訊】去年元旦警方腰斬民陣遊行，引發警民衝突，17歲男學生承認向水炮車尾掟磚及管有易燃劑等，被判接受18個月感化。律政司不滿懲罰過輕，昨覆核判刑，要求改判勞教中心，形容勞教是「直接快捷的一課」。惟主任裁判官錢禮質疑判刑至今已近半年，且兩份進度報告內容正面，顯示男生已改過自新，押後至下月2日裁決。

控方強調，判刑須平衡阻嚇、懲罰及更生要素，單判感化阻嚇性不足；本案被告年紀尚輕，勞教中心最長羈押六個月，就刑期而言不算嚴苛。

官質疑改判是否合適

惟裁判官表示，判刑至今已近半年，兩份進度報告均顯示被告有深刻悔意，他已重投學業，質疑改判是否合適。控方回應指，警方從被告身上搜出易燃劑及打火機，而香港人多密集，即使被告沒實際使用，藏有涉案物品仍有潛在危險，重申判感化的阻嚇性不足。

辯方隨即反駁指，被告從沒承認涉案物品是用於製造汽油彈，認為控方不應作出最極端的推論，舉例指藏刀亦不代表工具是用於殺人。辯方指改判對被告不公，將對他的學業造成重大影響。

案情指，被告當日從人群衝出，並向水炮車車尾扔磚頭。警員見狀將他制服，在他背囊內搜出含有高度易燃液體的膠樽及打火機等。被告扔磚導致水炮車有8厘米凹痕，早前已賠償 9,900 元維修費。

案件編號：ESCC30/20