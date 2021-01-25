政府上周末在佐敦封區，周一凌晨解封。政府表示，在限制區內完成約7,000名居民的檢測，13個樣本對武漢肺炎冠狀病毒呈陽性反應。不過，當局在逐家逐戶跟進後，發現約有110人在星期六晚限期前仍未檢測，並立即安排檢測；當局亦會追蹤約473戶在家訪期間無人應門的單位住戶。成場大龍鳳由始至終根本唔需要勞師動眾去封區，林鄭目的是要顯示政府有權力對付市民，只要被認為「不合作」，例如早前全港檢測反應欠佳，令北京不滿，於是就向市民展示「肌肉」。一個正常人都知道封區係極之擾民，區內區外做小生意大受影響，而人心惶惶，正是林鄭追求的政治效果。「不排除再封」就係擺明威嚇，如果大家唔乖乖地自願檢測就唔好怪政府唔客氣。

背後涉政治角力考慮

林鄭用封區來恐嚇市民，正因為政府失去市民信任，於是只能夠用極端手段。至於另一個原因，是背後的政治角力考慮。梁營目前正發動兩條戰線，挑戰其他特首候選人，一是力數林鄭抗疫無方，成為習主席親自部署親自指揮下「世紀抗疫戰」的陀衰家，二是發起「特首協商產生」辯論，引蛇出動，攻林鄭兼批曾鈺成。內地專家早前亦發炮轟特區抗疫欠「戰時」意識。於是林鄭變做一場封區大龍鳯去滿足各方的政治要求。

事實上，過去一年疫情不斷反覆，林鄭反應一直慢幾拍，被動且落後形勢。首先是去年3月春假歐美留學生返港潮引爆第二波疫情，事前毫無預警；6月底因沒有徵詢專家意見，自己一人決定海員豁免檢疫，結果造成漏洞，爆發第三波疫情；然後11月「跳老舞群組」大爆發，因不少乃權貴圈子，社交追蹤形同虛設。香港一年累計確診逾萬宗，死亡個案170宗，其中尤以第三、第四波死亡者眾，起初還可以歸咎無經驗，但大半年過去仍未能解決本地源頭不明個案，至今仍高達三至四成，這就是怠惰失職，甚或抗疫出現系統性漏洞，尤其是在豁免入境政策上。澳門感染確診個案只有47宗，無人死；台灣，一年下來只有881人感染病毒，7人死亡；內地88,804人染疫、4,635人死亡，如果按人口比例計算，香港感染率甚至高於內地！

抗疫期間，政權還持續進行政治大清算，在學校、傳媒機構發動清算，在議會內外肅清反對派，大舉拘捕。當香港再無異議聲音，政權可以為所欲為，也沒有人可以阻住地球轉，因政府已有齊所有專制管治的工具，為何疫情卻周期性大爆發？為何源頭不明個案持續？甚麼黑暴黃絲毒果泛民全部都已經被鎮壓，議會監督也蕩然無存，總不能怪自己運氣差吧？

我絕不懷疑政府會再祭出封區狠招扮戰時領導，但我更好奇，甚麼時候北京才會對林鄭抗疫失敗問責，原本以為香港只在國安層面成為國家「短板」，殊不知林鄭領導下，香港亦成為大國抗疫戰的「短板」。

劉細良

時事評論員