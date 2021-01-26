去年5月8日科大生周梓樂逝世半周年，旺角區有多人聚集，大叫「解散警隊 刻不容緩」等口號，警方向多人發出傳票，指他們違反限聚令。男社工與年僅15歲少女同遭票控，審訊接近完結，控方卻突提出重開控方案情，並傳召於去年8月接替「Er Er Sir」江永祥於警察公共關係科崗位的高級警司梁仲文出庭作供。辯方盤問時質疑梁捏造在場出現人數，直指梁「講大話」。

現時隸屬警察公共關係科的高級警司梁仲文今供稱，案發時擔任東九龍總區應變大隊副指揮官，當日處身亞皆老街便利店現場，並指「認得」被告曾於聚集人群中出現，故上前問男被告「點解喺度」，男被告回應時自稱「社工」。梁認為男被告並非豁免票控人士，故指示男被告前往負責票控的警員處接收傳票。

梁於盤問時被指事後從沒就事件作出記錄，梁稱：「我嘅小隊會幫我落instant log（即時記錄）。」但他同意即時記錄並非即時核對，他會於翌日才檢視。

辯方質疑講大話 主控即站起反對

梁作供時指被告於聚集現場的150人當中出現，辯方質疑梁捏造在場出現人數。梁回應指聚集人數是估算，並稱「我冇可能逐個數」，辯方再質疑梁「講大話」。控方聞言立即站起，並強烈反對稱辯方指控嚴重，質疑辯方說法欠缺基礎，而梁則回答指「不同意」辯方指控。

兩名被告依次為男子伍文浩及一名15歲少女，同遭票控參與受禁羣組聚集。

控方早前從辯方呈堂的4段錄影片段中，發現有警務人員曾跟伍交談，申請重開控方案情，並傳召該名警務人員。辯方一度反對，但申請獲裁判官梁嘉琪批准。

雙方已傳畢證人，案件押後至下月19日裁決。

【案件編號：KCFS500011/20】

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