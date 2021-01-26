兼職女侍應被指前年在Telegram管理一個從事大規模起底的網上社交平台，內有煽惑針對警員的信息，被控煽惑他人縱火等罪。女侍應原本獲准保釋候審，惟被指昨天違反保釋條件，今午被押解至區域法院應訊。法官李慶年應控方申請，撤銷被告保釋，將她還柙。

控方指稱女被告許佩怡（26歲）違反保釋條件，要求法庭撤銷擔保。辯方表示未收到控方相關資料，對其說法沒有補充，亦不作評論或解釋，也沒有保釋申請。據了解，被告被指違反宵禁令，並於昨天向警方報稱身體不適，沒有向警署報到。最終警方在旺角尋獲被告。

被告面對串謀煽惑他人縱火、串謀煽惑他人蓄意傷人、串謀煽惑他人刑事損壞、串謀作出具煽動意圖的作為，以及煽惑他人刑事損壞五罪，其中串謀作出具煽動意圖的作為罪是首三項控罪的交替控罪。

控罪指被告於前年8月12日至11月28日，在香港與其他人串謀非法煽惑Telegram使用者無合法辯解而損壞屬於他人的財產、非法及惡意傷害他人、使用暴力，以及於前年9月3日非法煽惑Telegram使用者無合法辯解而損壞一部載有WhatsApp的裝置。

本案於去年1月在東區裁判法院首度提堂，當時裁判官香淑嫻拒絕被告的保釋申請。及後被告向高等法院申請保釋，獲法官李運騰批准保釋外出，條件包括現金及人事擔保金、不准離港、交出旅遊證件、定期向警署報到，以及遵守宵禁令。

案件下月23日進行預審，並於3月29日開審，審期預計6天。

【案件編號：DCCC177/20】

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